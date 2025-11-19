Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης από την Πάτρα πέρασαν οι Αστυνομικοί την Τετάρτη (19/11), μετά τη διαβίβαση της ιατροδικαστικής έκθεσης που επιβεβαίωνε ότι η ανήλικη είχε υποστεί γενετήσιες πράξεις στον Εισαγγελέα.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα (17/11), υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Η δικογραφία, εστάλη σήμερα το πρωί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου σε γειτονιά της νότιας Πάτρας. Το κορίτσι είχε γνωρίσει τον 16χρονο μέσα από social media και τον συνάντησε στον δρόμο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το 16χρονο αγόρι παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο του προαύλειου χώρου σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Όταν η 12χρονη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί, ακολούθησε και η ενημέρωση των αρχών. Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Δευτέρα. Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη τότε, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

