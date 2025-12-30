Εντοπισμός πυρομαχικού υλικού στην Ηγουμενίτσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (30/12) στην Ηγουμενίτσα έπειτα από ενημέρωση από υπάλληλο καθαριότητας για την ανεύρεση μεταλλικού αντικειμένου (πιθανόν όπλου) εντός του Λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Αμέσως, στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το αντικείμενο, επιμελώς τυλιγμένο σε κάλτσα και το περισυνέλλεξαν. Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα πιστόλι, πιθανόν μάρκας «TOKAREV» μοντέλου ΤΤ-33 με γεμιστήρα, το οποίο παρουσίαζε έντονες οξειδώσεις και στοιχεία πολυκαιρισμού.

Επίσης, ανευρέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με έξι φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm, καθώς και μία χάρτινη συσκευασία περιέχουσα 38 φυσίγγια διαμετρήματος 6,35 mm.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανευρεθέν πυρομαχικό υλικό, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω έρευνα.

