Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράνομο τζόγο των εορτών – Λουκέτο σε δύο παράνομα μίνι καζίνο

Στο στόχαστρο βρίσκονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εντάξει στο …εορταστικό μενού τους απαγορευμένα «φρουτάκια», καθώς και λέσχες που λειτουργούν σε κρυφούς χώρους

Newsbomb

Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράνομο τζόγο των εορτών – Λουκέτο σε δύο παράνομα μίνι καζίνο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για τον παράνομο τζόγο που, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται σε έξαρση την περίοδο των εορτών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εντάξει στο …εορταστικό μενού τους απαγορευμένα «φρουτάκια», καθώς και λέσχες που λειτουργούν σε κρυφούς χώρους. Όσο για τους εμπλεκόμενους – παίκτες και διοργανωτές παράνομων τυχερών παιγνίων – αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινές.

Χθες βράδυ, εντοπίστηκε κατάστημα στο Κερατσίνι, όπου είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν παράνομα τυχερά παίγνια τύπου «φρουτάκια».

Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ο εργαζόμενος - προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την είσοδο των αστυνομικών στο κατάστημα, διέκοψε την ηλεκτροδότηση με σκοπό να παρεμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος της ιδιοκτήτριας, η οποία αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και για παρεμπόδιση ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop που λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server και το χρηματικό ποσό των -770- ευρώ.

Χειροπέδες σε 4 άτομα στη Θεσσαλονίκη και κατάσχεση 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΛ.ΑΣ, πέτυχε ακόμη ένα «χτύπημα» κατά του παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, εντόπισε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Στο συγκεκριμένο κατάστημα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – δύο υπάλληλοι και δύο πελάτες – σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες. Παράλληλα, μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Στη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Αυστηρές ποινές για διοργανωτές και συμμετέχοντες

Οι ποινές που προβλέπονται είναι βαρύτατες και αφορούν τόσο όσους διενεργούν παράνομα παίγνια αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Συγκεκριμένα, για τους παράνομους παίκτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών και χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που διενεργούν παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα.

Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ, ενώ αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική Δούμα: «Σκληρή απάντηση» στο Κίεβο για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν απαιτεί ο πρόεδρός της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»- Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του

18:19ΠΟΛΤΟΣ

To ΑΙ φέρνει κολοσσιαίες ανατροπές το 2026

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ζελένσκι: Το Κίεβο συζητά με τον Τραμπ την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων - -Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «ενεργό υπηρεσία» οι πύραυλοι Oreshink στη Λευκορωσία - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σομαλίας για τη Σομαλιλάνδη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τον έναν νεκρό σε βίαια επεισόδια - «Πογκρόμ» κατά καταστημάτων και περιουσιών Αλαουιτών

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος Μπότας κατέθεσε μήνυση για διαρροή στοιχείων

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράνομο τζόγο των εορτών – Λουκέτο σε δύο παράνομα μίνι καζίνο σε Κερατσίνι και Θεσσαλονίκη – Βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες

17:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πίστευαν» στην Ισλανδία: Με 20 βαθμούς Κελσίου οι ημέρες των Χριστουγέννων

17:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα 

17:20LIFESTYLE

Survivor: Τρεις ακόμη Αθηναίοι φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ