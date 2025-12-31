Πρωτοχρονιά 2026: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα - Τι ώρα ξεκινούν οι ρυθμίσεις
Λόγω πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, θα υπάρχει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 20.00 το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου έως και την 1 Ιανουαρίου, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αναλυτικά οι δρόμοι που θα κλείσουν:
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
- Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωφόρος Αμαλίας και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
- Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
- Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α' και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
