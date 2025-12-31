Νότιο Σουδάν: Επανεκκινεί την πετρελαϊκή δραστηριότητα σε περιοχή - κλειδί

Η Τζούμπα, που πήρε μαζί σχεδόν όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 2011, εξαρτάται από αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στο Πορτ Σουδάν για καίριας σημασίας έσοδα.

Νότιο Σουδάν: Επανεκκινεί την πετρελαϊκή δραστηριότητα σε περιοχή - κλειδί

ΑΡΧΕΙΟ - Στρατιωτικοί αξιωματικοί του Σουδάν επιθεωρούν μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα αποθήκη όπλων που ανήκει στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) στο Χαρτούμ του Σουδάν, το Σάββατο 3 Μαΐου 2025. 

AP
Ο νοτιοσουδανός πρόεδρος Σάλβα Κιρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ, όπου παράγεται και υφίσταται επεξεργασία το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας, ξανάρχισε τις δραστηριότητές του, λίγο καιρό αφού καταλήφθηκε από τους σουδανούς παραστρατιωτικούς.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικό σώμα σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις εγκαταστάσεις στη Χέγκλιγκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Νότιου Σουδάν και η κυριότερη εγκατάσταση επεξεργασίας για τις εξαγωγές του μαύρου χρυσού από το Νότιο Σουδάν.

Η Τζούμπα, που πήρε μαζί σχεδόν όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 2011, εξαρτάται από αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στο Πορτ Σουδάν για καίριας σημασίας έσοδα.

Το γραφείο του προέδρου Κιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «όλες οι ομάδες τεχνικών και μηχανικών επέστρεψαν στη Χέγκλιγκ» και ότι η παραγωγή επαναλαμβάνεται και «προχωρά καλά».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή στην κυβέρνηση του Σουδάν, διορισμένη από τον στρατό, διαπραγματεύσεις με την Τζούμπα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος απέτυχαν.

Αρχική τριμερής συμφωνία, μετά την κατάληψη των εγκαταστάσεων από τις ΔΤΥ, ανέθετε την ευθύνη για την ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν.

Όμως κατόπιν οι διαπραγματεύσεις σκόνταψαν στον καταμερισμό των εσόδων. Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Νότιου Σουδάν που προέβλεπε να «δίνεται στις ΔΤΥ μέρος των εσόδων για τη μεταφορά του νοτιοσουδανικού πετρελαίου», εξήγησε αξιωματούχος σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα.

Αφού πήραν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζονται μαχητές τους στο πετρελαϊκό κοίτασμα και οπαδοί τους δημοσιοποίησαν βίντεο στα οποία διαβεβαίωσαν πως η εναλλακτική κυβέρνηση που έχουν δημιουργήσει θα αρχίσει σύντομα να λαμβάνει έσοδα από τη Χέγκλιγκ.

Η Τζούμπα τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση έναντι των εμπόλεμων πλευρών στο Σουδάν. Ο πόλεμος όμως πλήττει σκληρά τη φτωχή χώρα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το Νότιο Σουδάν έχει υποδεχθεί 2,4 εκατ. σουδανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ακόμη κι αν οι ΔΤΥ και το Νότιο Σουδάν έκλεισαν συμφωνία, δεν είναι σαφές το πού θα μεταφέρεται το πετρέλαιο ελλείψει έγκρισης της κυβέρνησης του Σουδάν, καθώς ο αγωγός περνά από εδάφη υπό τον έλεγχό της και καταλήγει στο λιμάνι Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα.

