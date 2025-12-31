EuroLeague: Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η Βαλένθια είναι ασταμάτητη στην φετινή Euroleague, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να επικρατεί της αξιόμαχης Παρτιζάν και να πιάνει την Χάποελ στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν στην έδρα τους από τη Ζαλγκίρις.

Μεγάλη νίκη πέτυχε και η Μονακό επί της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ενώ η Βιλερμπάν με τη σειρά της βγήκε νικήτρια στο γαλλικό ντέρμπι με την Παρί.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν - Παρί 94-89

Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73

Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90

Παρασκευή 02/01

19:00 Εφές - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία

1. Βαλένθια 13-6

2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Μονακό 12-7

5. Μπαρτσελόνα 12-7

6. Φενέρμπαχτσε 11-6

7. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8

8. Ολυμπιακός 10-7

9. Ερυθρός Αστέρας 10-8

10.Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Μπασκόνια 6-12

16. Εφές 6-12

17. Παρί 6-13

18. Βιλερμπάν 6-13

19. Παρτίζαν 6-13

20. Μπάγερν Μονάχου 5-13

Η 20ή αγωνιστική

6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός - Βαλένθια

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

7/1

19:30 Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια