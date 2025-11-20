ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα αφού δεν καταθέτει στην Εξεταστική

Το «δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου» επικαλείται ο αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος Ξυλούρης –ο επονομαζόμενος «Φραπές»– γνωστοποιώντας πως δεν θα παραστεί σήμερα (20/11) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του.

Οι βουλευτές – μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική υπογραμμίζουν πως «η υπόθεση θα διαβιβαστεί άμεσα στον εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο, η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», επισημαίνουν αναλυτικά.

