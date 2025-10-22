ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

Έτοιμος να κινηθεί νομικά δήλωσε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», που έχει εμπλακεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων, μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να κατείχε, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Μιλώντας στο Creta24 ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε και για την περίφημη «τζάγκουαρ»: «Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων ο κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Διαβάστε επίσης