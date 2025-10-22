Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση

Στους συλληφθέντες σε Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Έδεσσα και Γιαννιτσά απαγγέλλονται κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη εναντίον του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση
Eurokinissi
Είκοσι εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι έχει εισπράξει η εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κακουργηματικές απάτες, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, εκ των οποίων τα 5 είναι σίγουρα παράνομα.

Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το ερευνώμενο χρονικό διάστημα που δρούσε η εγκληματική οργάνωση είναι από το 2018 έως το 2022. Μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε 37 συλλήψεις με την επιχείρηση να είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους τους συλληφθέντες είναι 36χρονος στην Κρήτη που εργάζεται σε ιδιωτικά κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών.

Σε άλλη περίπτωση, 38χρονος συλληφθείς στα Γιαννιτσά δηλώνει αγρότης και κατηγορείται ότι έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν την δυνατότητα να δηλωθούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέτων υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που είχαν «διπλό» ρόλο. Δρούσαν είτε ως εκμισθωτές είτε ως μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα, έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί και στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

