ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα 268 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της εξισωτικής αποζημίωσης παραγωγών για το 2025
Μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές. Δείτε την απόφαση
Σε 268.113.215,26 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της εξισωτικής αποζημίωσης παραγωγών για το 2025 σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.
Συγκεκριμένα, οι δράσεις της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» είναι οι εξής:
- Π3-71.1 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές.
- Π3-71.2 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
- Π3-71.3 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.
Σημειώνεται ότι αυτά τα χρήματα αναμένονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ακολουθεί, η απόφαση από τη Διαύγεια.
