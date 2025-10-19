Οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες

Η κυβέρνηση «τρέχει» να προλάβει τις προθεσμίες, ώστε να ικανοποιήσει τους όρους που έχει θέσει η Κομισιόν σε δύο επιστολές της για τις πληρωμές του 2025

Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τις πληρωμές στους αγρότες αποκαλύπτει η Real News. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια 204,3 εκατ.) που προκύπτουν από υπόλοιπα επιδοτήσεων του 2024 και από αποζημιώσεις για την ευλογιά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση «τρέχει» να προλάβει τις προθεσμίες, ώστε να ικανοποιήσει τους όρους που έχει θέσει η Κομισιόν σε δύο επιστολές της για τις πληρωμές του 2025. Ένας από τους όρους αυτούς είναι ότι για τις δηλώσεις των αγροτών του 2025 θα απαιτείται η συμπλήρωση Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, με προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια επιδοτήσεων.

Την ευθύνη της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά και της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Μάλιστα, σε συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι. Ειδικότερα, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της χώρας μας με την Κομισιόν για το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν - αφού νωρίτερα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι - οι πληρωμές προς τους αγρότες, πρώτα για τις ενισχύσεις του 2024 και στη συνέχεια για τη βασική ενίσχυση του 2025, αλλά και να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έως την άνοιξη του 2026.

