Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 37 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. έχουν γίνει έως τώρα 37 συλλήψεις, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη και αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκτιμάται ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, με τα 5 να είναι σίγουρα παράνομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους τους συλληφθέντες είναι 36χρονος στην Κρήτη που εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών.

Άλλος συλληφθείς, 38χρονος στα Γιαννιτσά που δηλώνει αγρότης κατηγορείται ότι έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν την δυνατότητα να δηλωθούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέτων υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα, έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί και στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

