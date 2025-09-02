Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Δεσμεύονται περιουσίες

Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Δεσμεύονται περιουσίες
Eurokinissi
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ατασθαλίες εκατομμυρίων ευρώ από αγρότες της Κρήτης, δεν περιορίζονται στις πράξεις που αποδίδονται στον «Φραπέ» και στον «χασάπη», με τη φερόμενη συνδρομή υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία συνομιλούσαν με τον Λευτέρη Αυγενάκη και άλλα πρόσωπα, αλλά φαίνεται ότι αποτυπώνουν έναν πανελλαδικό χάρτη παρανομιών στον οποίο η Κρήτη κατέχει μακράν και σχεδόν χωρίς ανταγωνισμό τη θέση του αρνητικού πρωταθλητή.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αποκάλυψε το μεσημέρι της Τρίτης, ότι από τους πρώτους ελέγχους που έχουν κάνει οι αδιάφθοροι, αφοσιωμένοι κομάντος της ΕΛ.ΑΣ. σε 6354 ΑΦΜ εντοπίστηκαν κραυγαλέες παρανομίες σε 1.036 Αριθμούς Φορολογικούς Μητρώου, και καταλογίστηκαν πρόστιμα τα οποία θα επιστραφούν αφού δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Αναλυτικά τα ευρήματα ανά περιφέρεια:

xartis-1260x756.jpg

Τι αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία, Δεν είναι ανεκτό κάποιοι να επιβουλεύονται τους ελληνικούς πόρους είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς», είπε αρχικά ο υπουργός.

Ανέλυσε την εξέλιξη της έρευνας, αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τους επιτήδειους, ενώ δεν παρέλειψε να διαμηνύσει ότι θα υπάρξει δέσμευση περιουσιών για όσους βρεθούν ένοχοι.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε:

  • Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία.
  • Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.
  • Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.
  • Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.
  • Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι ΔΙΚΟ μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά στην υπόθεση…

μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

  1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,
  2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

  • Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.
  • Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης. Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΦΜ) ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

6.354

1.036

22.667.522,17 ευρώ

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

  • Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.
  • Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.
  • Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.
  • Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.
  • Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Οι στόχοι της έρευνας

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

  • Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).
  • Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.
  • Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

