Βενεζουέλα: Η πολιτική κρίση και η γεωπολιτική ένταση «εκτοξεύει» την αξία των μετάλλων

Οι τιμές του χρυσού και του άργυρου κινήθηκαν ξανά υψηλότερα στις πρώτες συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ζήτησης για ασφαλή καταφύγια μετά την αμερικανική επίθεση μεγάλης κλίμακας του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και άφησε τους traders των πολύτιμων μετάλλων να αναρωτιούνται τι επιφυλάσσει το γεωπολιτικό μέλλον τους επόμενους μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού «σκαρφάλωσαν» πάνω από τα 6 δολάρια ανά λίβρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω σύσφιξη της παγκόσμιας προσφοράς μέσα στο έτος. «Οι traders ανησυχούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να εισαγάγει νέους δασμούς στα εξευγενισμένα μέταλλα, εκτρέποντας φορτία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφήνοντας μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως το Λονδίνο και η Σαγκάη με ελλείψεις», αναφέρουν αναλυτές.

Η τιμή του μετάλλου έχει στηριχθεί από τις ισχυρές προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης, ιδιαίτερα λόγω αναβαθμίσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της πλατίνας έφτασαν τον Δεκέμβριο σε ιστορικό υψηλό τα 3.563,50 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του παλλαδίου κατέγραψαν υψηλό τριετίας στα 1.984,70 δολάρια ανά ουγγιά· και οι δύο αγορές σημείωσαν ισχυρά κέρδη αυτήν την εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, τα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Οι ασιατικές μετοχές καταγράφουν το καλύτερο ξεκίνημα χρονιάς όλων των εποχών, με ορισμένους βασικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά.

Τα νομίσματα και τα ομόλογα της περιοχής επίσης ενισχύονται, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει άνοδο περίπου 4% στις τέσσερις πρώτες συνεδριάσεις του 2026, οδεύοντας προς το ισχυρότερο ξεκίνημα απ’ όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή το 1988.

Ο ευρωπαϊκός STOXX 50 κινήθηκε με μικρές μεταβολές αλλά κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο ευρύτερος STOXX 600 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Ο γερμανικός δείκτης DAX έφτασε σε νέο ρεκόρ, όπως και ο βρετανικός FTSE 100.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν «αγγίξει» ιστορικά υψηλά τον Νοέμβριο και αυτήν τη στιγμή διαπραγματεύονται όχι πολύ μακριά από αυτά. Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό με ψυχραιμία την αμερικανική επιδρομή και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του.

Γιατί ανεβαίνει η τιμή των πολύτιμων μετάλλων

Η ισχυρή ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου για χρυσό και ασήμι συνήθως εμφανίζεται σε περιβάλλον αυξημένης αποστροφής κινδύνου. Οπότε, προκύπτει το ερώτημα: Οι traders των μετάλλων είναι σήμερα οι «εξυπνότεροι άνθρωποι στο δωμάτιο»;

Υπάρχει ένα παλιό ρητό στις αγορές που αναφέρει αυτό ακριβώς. Μπορεί να ισχύει τις περισσότερες φορές, αλλά φαίνεται ότι οι traders των πολύτιμων μετάλλων αυτήν τη στιγμή είναι οι πιο προνοητικοί.

Ο λόγος συνοψίζεται στο εξής: Ενώ οι αγορές μετοχών και τα χρηματοοικονομικά markets αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό με ψυχραιμία την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα, με ορισμένους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά αυτήν την εβδομάδα και άλλες αγορές να παραμένουν ήρεμες, φαίνεται πως οι traders των πολύτιμων μετάλλων κοιτούν πιο σοφά πέρα από τον ορίζοντα και αναλογίζονται τι μπορεί να σημαίνει η επιδρομή στη Βενεζουέλα για το γεωπολιτικό σκηνικό τους επόμενους μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής για τις παράνομες αποστολές ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει τονίσει ότι η χώρα θα επαναβεβαιώσει την επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Φαίνεται ότι οι traders των πολύτιμων μετάλλων λαμβάνουν σωστά υπόψη όλα τα παραπάνω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αγορές μετοχών και τα χρηματοοικονομικά markets, τουλάχιστον προς το παρόν. Όλα τα παραπάνω, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα, αρκούν για να ενισχύσουν τη συνεχιζόμενη ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου για χρυσό και ασήμι.