Γιούτα: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων

Δύο νεκροί και τουλάχιστον έξι τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι

Γιούτα: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων
ΚΟΣΜΟΣ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από μια εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι όπου τελούνταν επιμνημόσυνη δέηση το βράδυ της Τετάρτης (7/1).

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν συνολικά οκτώ θύματα, ενώ ο ύποπτος εξακολουθούσε συνελήφθη λίγο μετά τους πυροβολισμούς, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περιστατικό που συνδέεται με συμμορίες και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μάρτυρες στην περιοχή που άκουσαν τους πυροβολισμούς περιέγραψαν την εμπειρία ως «αρκετά τρομακτική» και δήλωσαν ότι ανακουφίστηκαν που δεν συνέβη μέσα στην εκκλησία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, Μπράιαν Ρεντ, δήλωσε ότι οι αρχές είναι βέβαιες ότι θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν «στοχευμένη επίθεση» κατά της πίστης, αλλά ούτε τυχαίο.

Η δήμαρχος του Σολτ Λέικ Σίτι, Έριν Μέντενχολ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. «Οι αξιωματικοί μας δεν θα ησυχάσουν μέχρι να τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», είπε ο Ρεντ.

