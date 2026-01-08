Γιούτα: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από μια εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι όπου τελούνταν επιμνημόσυνη δέηση το βράδυ της Τετάρτης (7/1).

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν συνολικά οκτώ θύματα, ενώ ο ύποπτος εξακολουθούσε συνελήφθη λίγο μετά τους πυροβολισμούς, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περιστατικό που συνδέεται με συμμορίες και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μάρτυρες στην περιοχή που άκουσαν τους πυροβολισμούς περιέγραψαν την εμπειρία ως «αρκετά τρομακτική» και δήλωσαν ότι ανακουφίστηκαν που δεν συνέβη μέσα στην εκκλησία.

?WATCH: Surveillance video shows multiple gunshots in a shooting outside the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, leaving 8 victims, including 2 fatalities.pic.twitter.com/ffGpGZRXsN — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 8, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, Μπράιαν Ρεντ, δήλωσε ότι οι αρχές είναι βέβαιες ότι θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν «στοχευμένη επίθεση» κατά της πίστης, αλλά ούτε τυχαίο.

Two killed, 6 wounded in shooting outside Mormon church in Utah https://t.co/NXHm3SwtHC pic.twitter.com/AVwkCGV18x — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Η δήμαρχος του Σολτ Λέικ Σίτι, Έριν Μέντενχολ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. «Οι αξιωματικοί μας δεν θα ησυχάσουν μέχρι να τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», είπε ο Ρεντ.