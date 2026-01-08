ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής
Οι περιοχές στις οποίες η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί έκτακτες διακοπές υδροδότησης
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ το πρωί της Πέμπτης (08/01) σε πέντε περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα, διακοπές στο νερό σημειώνονται:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
8/1/2026
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ιπποκρήνης και Αλ. Παναγούλη
8/1/2026
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κόμβος Νέας Περάμου και Παπανικολή
8/1/2026
ΠΕΥΚΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ελ. Βενιζέλου και Αθ. Διάκου
8/1/2026
ΠΕΡΑΜΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ικάρων και Δημητσάνας
8/1/2026
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ελ. Βενιζέλου και Άθου
8/1/2026
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αλκιβιάδου και Αλκαίου
