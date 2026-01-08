Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 10:30:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΠ.ΠΕΤΡΟΥ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΑΙΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

6

Κατασκευές

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΙΑΣ έως κάθετο: Μ. ΜΑΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Μ. ΜΑΚΑ απο κάθετο: ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

9

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 137 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

13

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 28 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ 50 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

10

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΑΠΗΝΟΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΩΝΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ.

4

Κατασκευές

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 3:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ - ΠΛΟΥΜΙΔΗ - ΨΑΡΡΟΥ - ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ - ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΛΙΑΚΟΥ - ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ - ΠΛΟΥΤΟΝΩΣ - ΕΛ ΜΙΧΑΛΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΑΓΓΙΝΑ Ν - ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΨΑΡΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.

1545

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 3:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

14

Κατασκευές

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ - ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ - ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΑΣ - - ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΠΗΝΕΙΟΥ

15

Κατασκευές

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΙΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

328

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΧΑΡΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΙΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

328

Λειτουργία

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΈΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΓΛΑΥΚΗΣ, ΨΑΡΡΩΝ, ΛΥΔΙΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑ, ΝΟΤΙΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΔΑΝΑΪΔΩΝ.

1049

Κατασκευές

8/1/2026 8:00:00 πμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ-ΦΡΑΝΤΖΗ Γ.-Λ. ΦΥΛΗΣ-ΡΙΤΣΟΥ Ι.

16

Κατασκευές

8/1/2026 10:00:00 πμ

8/1/2026 12:00:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΠΕΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

8

Κατασκευές

8/1/2026 10:00:00 πμ

8/1/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΠΕΛΛΗΣ, ΝΑΚΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΒΑΚΙΡΤΖΗ.

5

Κατασκευές

8/1/2026 11:30:00 πμ

8/1/2026 2:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΝΟ 20 από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΤΑΝΑΓΡΑΣ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

7

Κατασκευές

8/1/2026 12:00:00 μμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ.

6

Κατασκευές

8/1/2026 1:00:00 μμ

8/1/2026 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΜΩΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

5

Κατασκευές

8/1/2026 1:00:00 μμ

8/1/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΙ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

11

Λειτουργία

8/1/2026 2:00:00 μμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ 19 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

12

Λειτουργία

8/1/2026 2:00:00 μμ

8/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 17ης νΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΜΕΝΙΠΠΟΥ.

7

Κατασκευές

