Διακοπές νερού την Πέμπτη (8/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη , σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
8/1/2026
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ιπποκρήνης και Αλ. Παναγούλη
8/1/2026
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κόμβος Νέας Περάμου και Παπανικολή
8/1/2026
ΠΕΥΚΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ελ. Βενιζέλου και Αθ. Διάκου
07:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
