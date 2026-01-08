Διακοπές νερού την Πέμπτη (8/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη  8 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Πέμπτη (8/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη , σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

8/1/2026

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ιπποκρήνης και Αλ. Παναγούλη

8/1/2026

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Κόμβος Νέας Περάμου και Παπανικολή

8/1/2026

ΠΕΥΚΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ελ. Βενιζέλου και Αθ. Διάκου

