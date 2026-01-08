Κίνηση τώρα: «Βράζει» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.