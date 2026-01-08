Κακοκαιρία: «Σάρωσε» την Αλβανία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ήπειρο

Σοβαρά προβλήματα στην Αλβανία από την κακοκαιρία - Μήνυμα του 112 σε περιοχές της Ηπείρου για έντονα κατολισθητικά φαινόμενα

Newsbomb

Κακοκαιρία: «Σάρωσε» την Αλβανία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ήπειρο
Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Αλβανία η κακοκαιρία που σημειώνεται στη χώρα από το βράδυ της Δευτέρας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και για την Ήπειρο, η οποία είχε πληγεί πρόσφατα από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην Αλβανία έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές πόλεις της χώρας, ενώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε αρκετές περιοχές, με σπίτια και δρόμους να παραμένουν καλυμμένα από νερά.

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Euronews Albania, δείχνει το μέγεθος της καταστροφής στο Αργυρόκαστρο, ενώ το Δυρράχιο είναι η πόλη που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

Αρκετοί είναι οι δρόμοι που είναι απροσπέλαστοι, καθώς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές, ενώ σε αρκετές γειτονιές οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Φόβοι για την Ήπειρο

Η κατάσταση που επικρατεί στην Αλβανία προκαλεί προβληματισμό για το τι μέλλει γενέσθαι όταν η κακοκαιρία φτάσει στην Ήπειρο, στην οποία πρόσφατα, πολλές περιοχές είχαν πληγεί από την κακοκαιρία Adel.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Τετάρτης εστάλη μήνυμα του 112 σε κατοίκους περιοχών της Ηπείρου, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

112-ianouarios-hpeiros.jpg

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση σε δέκα χωριά εκτός των συνοικισμών στον παλαιό Δήμο Θεσπρωτικού, λόγω της πολύωρης διακοπής ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη διάρκεια της νύχτας, πάντως, ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε στα Ιωάννινα και την Πάργα, ενώ πτήση που πραγματοποιούνταν από Αθήνα προς Γιάννενα δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως τις πρωινές ώρες της ημέρας, με βαθμιαία εξασθένηση στη συνέχεια.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ πιθανόν τα φαινόμενα να επικεντρωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την προοπτική του καιρού: «Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9/1 τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση, ενώ στη δυτική χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά εξασθενούν. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο 10/1 ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί και άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 11/1 διατηρείται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανετράπη νταλίκα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων λόγω των ισχυρών ανέμων

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στους NYT: «Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια»

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - «Χαμόγελο του Παιδιού»: Κατεπείγουσα αναφορά από το 2022 για τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατολισθήσεις - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Καλπάκι

09:12LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «αέρα» της εκπομπής: «Το μόνο που αξίζει στη ζωή, είναι η υγεία»

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει ώστε να βρούμε κοινό τόπο»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - Η επιθυμία της οικογένειας

08:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Αλβανία η κακοκαιρία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Πότε θα «χτυπήσει» την Ήπειρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η αγάπη συναντά το σινεμά: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα από την ταινία Shrek

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Βράζει» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενεζουέλα: Η πολιτική κρίση και η γεωπολιτική ένταση «εκτοξεύει» την αξία των μετάλλων

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα» - Τι απάντησε για πιθανή ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατολισθήσεις - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Καλπάκι

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - «Χαμόγελο του Παιδιού»: Κατεπείγουσα αναφορά από το 2022 για τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - Η επιθυμία της οικογένειας

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

09:12LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «αέρα» της εκπομπής: «Το μόνο που αξίζει στη ζωή, είναι η υγεία»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ