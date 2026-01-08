Κακοκαιρία: «Σάρωσε» την Αλβανία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ήπειρο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Αλβανία η κακοκαιρία που σημειώνεται στη χώρα από το βράδυ της Δευτέρας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και για την Ήπειρο, η οποία είχε πληγεί πρόσφατα από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην Αλβανία έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές πόλεις της χώρας, ενώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε αρκετές περιοχές, με σπίτια και δρόμους να παραμένουν καλυμμένα από νερά.

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Euronews Albania, δείχνει το μέγεθος της καταστροφής στο Αργυρόκαστρο, ενώ το Δυρράχιο είναι η πόλη που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

Αρκετοί είναι οι δρόμοι που είναι απροσπέλαστοι, καθώς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές, ενώ σε αρκετές γειτονιές οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Φόβοι για την Ήπειρο

Η κατάσταση που επικρατεί στην Αλβανία προκαλεί προβληματισμό για το τι μέλλει γενέσθαι όταν η κακοκαιρία φτάσει στην Ήπειρο, στην οποία πρόσφατα, πολλές περιοχές είχαν πληγεί από την κακοκαιρία Adel.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Τετάρτης εστάλη μήνυμα του 112 σε κατοίκους περιοχών της Ηπείρου, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση σε δέκα χωριά εκτός των συνοικισμών στον παλαιό Δήμο Θεσπρωτικού, λόγω της πολύωρης διακοπής ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη διάρκεια της νύχτας, πάντως, ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε στα Ιωάννινα και την Πάργα, ενώ πτήση που πραγματοποιούνταν από Αθήνα προς Γιάννενα δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως τις πρωινές ώρες της ημέρας, με βαθμιαία εξασθένηση στη συνέχεια.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ πιθανόν τα φαινόμενα να επικεντρωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την προοπτική του καιρού: «Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9/1 τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση, ενώ στη δυτική χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά εξασθενούν. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο 10/1 ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί και άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 11/1 διατηρείται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια».

