Τραμπ στους NYT: «Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα και θα εξάγουν πετρέλαιο από τα τεράστια αποθέματά της για χρόνια και επέμεινε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της χώρας - όλοι πρώην πιστοί στον πλέον φυλακισμένο πρώην ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο - «μας δίνει όλα όσα νιώθουμε ότι είναι απαραίτητα».

«Μόνο ο χρόνος θα δείξει», είπε, όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό η κυβέρνηση θα απαιτεί άμεση εποπτεία του νοτιοαμερικανικού έθνους, υπό την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης από μια αρμάδα λίγο έξω από την ακτή της. «Θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ επικερδή τρόπο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν δίωρης συνέντευξης στους ΝΥΤ. «Θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα πάρουμε πετρέλαιο. Θα μειώσουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δώσουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία έχει απεγνωσμένα ανάγκη».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναλάβουν ουσιαστικά τον έλεγχο της πώλησης πετρελαίου της Βενεζουέλας επ' αόριστον, μέρος ενός τριφασικού σχεδίου που παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στα μέλη του Κογκρέσου. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες της κυβέρνησης, οι Δημοκρατικοί επανέλαβαν την Τετάρτη τις προειδοποιήσεις τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς μια παρατεταμένη διεθνή παρέμβαση χωρίς σαφή νομική εξουσία.

Ο Τραμπ δεν έδωσε ακριβές χρονικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμεναν ο πολιτικός κυρίαρχος της Βενεζουέλας. Θα ήταν τρεις μήνες; Έξι μήνες; Ένα χρόνο; Περισσότερο; «Θα έλεγα πολύ περισσότερο», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η θανατηφόρα ένοπλη επίθεση της υπηρεσίας ICE στη Μινεάπολη, η μετανάστευση, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η Γροιλανδία και το ΝΑΤΟ, αλλά και η υγεία του και τα σχέδιά του για περαιτέρω ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο. Δεν απάντησε ωστόσο σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί αναγνώρισε την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ως τη νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας αντί να υποστηρίξει τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, της οποίας το κόμμα ηγήθηκε μιας επιτυχημένης προεκλογικής εκστρατείας εναντίον του Μαδούρο το 2024 και πρόσφατα κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

Αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν είχε μιλήσει με την Ροντρίγκεζ. «Αλλά ο Μάρκο της μιλάει συνέχεια», είπε για τον υπουργό Εξωτερικών του. «Θα σας πω ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί της και με την κυβέρνηση» είπε. Ο Τραμπ δεν απάντησε πάντως πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, η οποία είχε μακρά δημοκρατική παράδοση από το τέλος της δεκαετίας του 1950 μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από τον Ούγκο Τσάβες το 1999.

Το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο της Κολομβίας

Λίγο αφότου τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times κάθισαν για να συνομιλήσουν μαζί του, ο Τραμπ διέκοψε τη συνέντευξη για να απαντήσει σε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο της Κολομβίας, λίγες ημέρες αφότου απείλησε να στοχοποιήσει τη χώρα λόγω του ρόλου της ως κόμβου κοκαΐνης.

Καθώς η κλήση συνεχιζόταν, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους δημοσιογράφους των Times να παραμείνουν στο Οβάλ Γραφείο για να ακούσουν τη συνομιλία με τον Κολομβιανό πρόεδρο, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό της θα παραμείνει off the record. Στην αίθουσα παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Ρούμπιο, οι οποίοι αποχώρησαν μετά το τέλος της κλήσης.



Αφού μίλησε με τον Πέτρο, ο Τραμπ υπαγόρευσε σε έναν βοηθό του μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι ο Κολομβιανός πρόεδρος τον είχε καλέσει «για να εξηγήσει την κατάσταση με τα ναρκωτικά» που προέρχονται από εργοστάσια κοκαΐνης στην Κολομβία και ότι ο Τραμπ τον είχε προσκαλέσει να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της μακράς συνομιλίας με τους Times, ο Τραμπ εξήρε επίσης την επιτυχία της επιχείρησης στο βαριά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Είπε ότι είχε παρακολουθήσει την εκπαίδευση των δυνάμεων για την επιχείρηση, μέχρι και τη δημιουργία ενός αντιγράφου σε φυσικό μέγεθος του συγκροτήματος σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κεντάκι.

Ο Τραμπ δήλωσε τέλος ότι είχε ήδη αρχίσει να βγάζει χρήματα για τις ΗΠΑ αγοράζοντας πετρέλαιο που έχει υποστεί κυρώσεις. Αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή του ότι οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Δεν έδωσε όμως καμία χρονική περίοδο για αυτή τη διαδικασία και αναγνώρισε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αναβιώσει ο παραμελημένος πετρελαϊκός τομέας της χώρας. «Το πετρέλαιο θα πάρει λίγο χρόνο», είπε.

Επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι του Μαδούρο συνεργάζονται με τις ΗΠΑ παρά τις εχθρικές δημόσιες δηλώσεις τους.«Μας δίνουν όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα», είπε. «Μην ξεχνάτε, μας πήραν το πετρέλαιο πριν από χρόνια» τόνισε, αναφερόμενος στην εθνικοποίηση εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει με διευθυντές πετρελαϊκών κολοσσών σχετικά με επενδύσεις στα κοιτάσματα της Βενεζουέλας, πολλοί όμως είναι διστακτικοί καθώς ανησυχούν ότι η επιχείρηση για τη διακυβέρνηση της χώρας θα μπορούσε να αποτύχει όταν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα ή ότι ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας θα υπονόμευαν την προσπάθεια επειδή θα τους αφαιρούνταν τα κέρδη. Ο Τραμπ είπε τέλος ότι θα ήθελε να ταξιδέψει στη Βενεζουέλα στο μέλλον.«Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα είναι ασφαλής», είπε.

