Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες

Ως «Λαίδη Μάκβεθ» παρομοιάζεται η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, από πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, λόγω του ρόλου που φέρεται να διαδραμάτιζε στο παρασκήνιο της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Η 69χρονη πρώην Πρώτη Κυρία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το καθεστώς Μαδούρο και τη φερόμενη εμπλοκή του σε διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

«Η δύναμη πίσω από τον θρόνο»

Ένα πρόσωπο με καθοριστική επιρροή στις αποφάσεις του καθεστώτος περιγράφουν πρώην ανώτατα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Βενεζουέλας. Ο πρώην εισαγγελέας Ζαΐρ Μουνταράι έχει δηλώσει ότι πρόκειται για «θεμελιώδη φιγούρα στη δομή της διαφθοράς και της εξουσίας», τονίζοντας πως πολλοί τη θεωρούσαν πιο οξυδερκή και στρατηγικά σκεπτόμενη από τον ίδιο τον Μαδούρο.

Η σύλληψη και η μεταφορά στις ΗΠΑ

Η Φλόρες συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αμερικανικών δυνάμεων σε κατοικία στο Καράκας, όπου διέμενε μαζί με τον σύζυγό της, Νικολά Μαδούρο και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο, εμφανίστηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι αυτά προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης.

Πλέον κρατείται στο Metropolitan Detention Center (MDC) στο Μπρούκλιν, το ίδιο σωφρονιστικό τμήμα όπου βρίσκεται και ο σύζυγός της.

Nicolás Maduro’s ‘Latin Lady Macbeth’ wife Cilia Flores and her role in their alleged narcoterrorism https://t.co/lYM20FvnSD pic.twitter.com/AdUqLk85a6

— New York Post (@nypost) January 6, 2026



Οι κατηγορίες και το «δίδυμο εξουσίας»

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών, ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες φέρονται να λειτουργούσαν ως κεντρικός πυρήνας ενός μηχανισμού που συνδύαζε πολιτική εξουσία, ένοπλη προστασία και διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ, διευκόλυνση εγκληματικών δικτύων και κατοχή βαρέος οπλισμού. Ωστόσο, η Φλόρες έχει δηλώσει αθώα για όλες τις κατηγορίες.

Reports say that:



Maduro’s wife insisted on staying with her husband, President Maduro, during the abduction operation from their home, saying she would not leave him alone. pic.twitter.com/RdWPEI1D3G

— Global Insight Journal (@GlobalIJournal) January 5, 2026



«Είναι σαφές ότι επωφελήθηκε από διεφθαρμένες πρακτικές του καθεστώτος Μαδούρο», δήλωσε ο Μαρκ Π. Τζόουνς, πολιτικός επιστήμονας στο Rice University.

Οι ανιψιοί και οι καταγγελίες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δύο ανιψιούς της, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ για διακίνηση κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες προορίζονταν, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση πολιτικών φιλοδοξιών της Φλόρες.

Το 2017 καταδικάστηκαν σε ποινή 18 ετών κάθειρξης έκαστος για συνωμοσία με στόχο την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το 2022 αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Καράκας.

Cilia Flores, istri Presiden Venezuela Nicolás Maduro adalah perempuan yang berpengaruh besar di politik Venezuela.



Dia membangun karier politiknya sendiri sehingga pernah lebih berpengaruh dari Maduro. pic.twitter.com/6QhIeWA0jm

— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) January 5, 2026



Κατά την ανακοίνωση της καταδίκης τους, ο τότε υπηρεσιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζουν Χ. Κιμ, είχε δηλώσει ότι οι ανιψιοί της Φλόρες σχεδίαζαν τη διακίνηση «τόνων κοκαΐνης» σε συνεργασία με τους αντάρτες FARC, προκειμένου – μεταξύ άλλων – να χρηματοδοτήσουν προεκλογική εκστρατεία της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας. Το σχέδιο είχε χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές αρχές ως «ιδιαίτερα θρασύ κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης».

Η ίδια εισαγγελική περιφέρεια των ΗΠΑ που εξασφάλισε τις καταδίκες των ανιψιών είναι και εκείνη που έχει αναλάβει τη δίωξη της Σίλια Φλόρες. Σύμφωνα με κατάθεση πρώην σωματοφύλακά της στο πρακτορείο Reuters, η Φλόρες γνώριζε τη δράση διακίνησης ναρκωτικών, ισχυρισμός που ενισχύεται και από αναλυτές. «Ο μόνος τρόπος για να λειτουργούσε ένα τέτοιο δίκτυο ήταν με τη δική της συνδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολιτικός επιστήμονας Μαρκ Π. Τζόουνς.

Παράλληλα, η ίδια κατηγορείται ότι απολάμβανε προστασία από ένοπλες φιλοκυβερνητικές ομάδες, γνωστές ως colectivos, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως μηχανισμός ασφάλειας για παράνομες δραστηριότητες.

Από τον Ούγκο Τσάβες στον Μαδούρο

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε δίπλα στον Ούγκο Τσάβες, τον οποίο εκπροσώπησε νομικά τη δεκαετία του 1990, πριν ακόμη αναδειχθεί στην εξουσία. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου γνώρισε τον Νικολάς Μαδούρο και εντάχθηκε στον στενό κύκλο του τσαβιστικού κινήματος.

Μετά τον θάνατο του Τσάβες το 2013, ο Μαδούρο ανέλαβε την προεδρία με τη Φλόρες να θεωρείται από πολλούς βασικός πυλώνας στήριξης και εσωτερικού ελέγχου του καθεστώτος.

? Who *really* ran Venezuela? Not Maduro — his wife, Cilia Flores.



The hardcore Chavista lawyer who:

? Defended Hugo Chávez after his 1992 coup attempt

? Became National Assembly President (2006-2011)

? Served as Attorney General (2012-2013)



Behind the scenes, she:… pic.twitter.com/uoxKAdScXN

— Gina Milan (@ginamilan_) January 3, 2026



Η Φλόρες απέκτησε τα προσωνύμια «Λαίδη Μάκβεθ», λόγω της φερόμενης φιλοδοξίας και του ρόλου της στο παρασκήνιο της εξουσίας, αλλά και «Πρώτη Μαχήτρια». Σύμφωνα με αναφορές, η ίδια συνηθίζει να αυτοχαρακτηρίζεται ως «μαχήτρια».

Ο Ούγκο Τσάβες

Οικογενειοκρατία και εξουσία

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Φλόρες φέρεται να τοποθέτησε συγγενικά της πρόσωπα σε καίριες κρατικές θέσεις, σε ένα σύστημα όπου η οικογενειακή πίστη θεωρούνταν εγγύηση επιβίωσης. «Σε τέτοια καθεστώτα, η εμπιστοσύνη είναι περιορισμένη και η οικογένεια λειτουργεί ως ασπίδα», σημειώνουν πολιτικοί επιστήμονες.

Μια φιγούρα-κλειδί στο καθεστώς

Το αν οι κατηγορίες θα αποδειχθούν βάσιμες θα κριθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η υπόθεση της Σίλια Φλόρες αναδεικνύει τον ρόλο που φέρονται να διαδραμάτιζαν τόσο εκείνη, όσο και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του Μαδούρο στη λειτουργία του καθεστώτος και στη σύνδεσή του με εγκληματικά δίκτυα.

Για πολλούς αναλυτές, η «Λατινοαμερικανή Λαίδη Μάκβεθ» δεν είναι απλώς σύζυγος ενός ηγέτη, αλλά ενεργό κομμάτι της εξουσίας που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Βενεζουέλας.

Cilia Flores, con el mismo rostro de terror que tuvieron miles de venezolanos antes de ser asesinados en protestas.

El miedo que hoy se le ve en la cara es el que su régimen sembró con balas, torturas y represión.

No es venganza: es memoria, es justicia pic.twitter.com/4bjxWdZuAs

— freddyzur (@freddyzur) January 5, 2026



Διαβάστε επίσης