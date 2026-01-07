Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο

Ο βετεράνος νομικός της Ουάσινγκτον που υπερασπίζεται τον έκπτωτο ηγέτη της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ

Newsbomb

Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο

O Mπάρι Πόλακ

LinkedIn
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (5/1), η επιλογή του δικηγόρου προκάλεσε αντιδράσεις. Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδευόταν από τον Μπάρι Πόλακ, έναν κορυφαίο δικηγόρο στις ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε χρόνια εκπροσωπώντας τον Τζούλιαν Ασάνζ, εξασφαλίζοντας τελικά την αποφυλάκιση του ιδρυτή των WikiLeaks στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

Ο Πόλακ είναι συνεργάτης στην Harris St Laurent & Wechsler, μια δικηγορική εταιρεία με έδρα τη Γουόλ Στριτ της Νέας Υόρκης, μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το ομοσπονδιακό δικαστήριο όπου ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τις ποινικές κατηγορίες.

Ο Πόλακ θα αναλάβει την υπόθεση ως ιδιωτικός συνήγορος του Μαδούρο, σε μία νομική διαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου δύσκολη με εκείνη του Ασάνζ. Ο έκπτωτος ηγέτης της Βενεζουέλας κατηγορήθηκε για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει «παράνομο πρόεδρο». Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης Η δίκη του Μαδούρο θα παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο και ενδεχομένως να περιλαμβάνει νομικές προκλήσεις.

Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος

Εταίρος στην Harris St Laurent & Weschler LLP, έχει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 30 χρόνια και σύμφωνα με τον οδηγό Chambers USA, είναι ένας «ενδελεχής και βαθιά σκεπτόμενος δικηγόρος» που «ζει, αναπνέει και κοιμάται μέσα σε δίκες». Ο Άντι Μπίρελ, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δικηγόρων Ποινικής Υπεράσπισης, μιας ομάδας της οποίας κάποτε ηγήθηκε ο ίδιος ο Πόλακ, τον περιέγραψε στο NBC News, ως κάποιον που «μυρίζει αξιοπιστία». «Πάντα υπάρχουν προκλήσεις σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, αλλά ο Μπάρι είναι βετεράνος. Το έχει ξανακάνει», είπε.

Μία από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις του Πόλακ ήταν η εκπροσώπηση του Τζούλιαν Ασάνζ. Ο ιδρυτής των WikiLeaks αντιμετώπισε κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας των ΗΠΑ για τη μαζική δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων από τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών τηλεγραφημάτων και αναφορών για στρατιωτική δράση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, δήλωσε ένοχος για μία μόνο κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό την απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών άμυνας.

Η συμφωνία του 2024 που έκλεισε ο Πόλακ επέτρεψε στον Ασάνζ να βγει από μια βρετανική φυλακή και να υποβάλει την απολογία του στις ΗΠΑ πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά την απελευθέρωση του Ασάνζ το 2024, ο Πόλακ υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κατηγορηθεί βάσει του Νόμου περί Κατασκοπείας και χαρακτήρισε την υπόθεση ως δοκιμασία των δικαιωμάτων ελευθερίας του λόγου.

Άλλες επιτυχίες του Πόλακ περιλαμβάνουν την πλήρη απαλλαγή του Μάικλ Κράουτζ, πρώην λογιστή στην ενεργειακή εταιρεία Enron, ο οποίος αντιμετώπισε κατηγορίες για απάτη. Υπερασπίστηκε επίσης τον Μάρτιν Τάνκλεφ, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης 17 ετών αφού καταδικάστηκε άδικα για τη δολοφονία των γονιών του ως έφηβος.

Τι είπε ο Πόλακ για τον Μαδούρο;

Κατά την απαγγελία κατηγοριών στον Μαδούρο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Πόλακ δήλωσε ότι αναμένει να αμφισβητήσει αυτό που χαρακτήρισε «στρατιωτική απαγωγή» του Μαδούρο, σηματοδοτώντας ότι η υπεράσπιση θα υποστηρίξει ότι η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψή του ήταν παράνομη.

Σε κάποιο σημείο προς το τέλος της ακρόασης, είπε ότι ο πελάτης του «είναι επικεφαλής ενός κυρίαρχου κράτους και δικαιούται το προνόμιο» που του εξασφαλίζει το καθεστώς. Πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο δεν ζητά την απελευθέρωσή του, αλλά μπορεί να το κάνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τι γίνεται με την Σίλια Φλόρες;

Τη σύζυγο του Μαδούρο και πρώην πρώτη κυρία της Βενεζουέλας, Σίλια Φλόρες εκπροσωπεί ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος με έδρα το Χιούστον του Τέξας. Ο Ντόνελι εντάχθηκε στην εταιρεία Parker Sanchez & Donnelly μετά από 12 χρόνια εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη νότια περιφέρεια του Τέξας, σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο της εταιρείας.

Βοήθησε στη δίκη καθαίρεσης του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον το 2023 και η εταιρεία του αναφέρει τους τομείς εξειδίκευσής του ως ποινική υπεράσπιση υπαλλήλων γραφείου, επιχειρηματικές διαφορές, διαφορές σε υποθέσεις ακινήτων και αγωγές για καταγγελίες.

Στο δικαστήριο στις 5 Ιανουαρίου, ο Ντόνελι δήλωσε ότι η Φλόρες είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη σύλληψή της και είχε μώλωπες στα πλευρά της. Ζήτησε να της γίνουν ακτινογραφίες και κλινική εξέταση. Η πρώην πρώτη κυρία φωτογραφήθηκε με επιδέσμους στο μέτωπό της και στον δεξιό κρόταφο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «αηδιαστικό» κελί που κρατείται ο Μαδούρο: Τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ υπό τον φόβο των καρτέλ

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»

15:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Ο λόγος που τα «likes» έχουν μειωθεί - Αναστάτωση στους influencers - Πώς θα κατακτήσετε την πλατφόρμα ξανά

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

15:13WHAT THE FACT

Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε πέντε άτομα έδωσε ένας 50χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείο Παπαγεωργίου

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Warner Bros απορρίπτει και τη νέα προσφορά εξαγοράς από την Paramount - Παραμένει στη συμφωνία με Netflix

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο - Το πρόγραμμα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήκει στους συμπολίτες μας στους οποίους λογοδοτώ»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας κινδυνεύει να σπάσει - Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε κινητό με απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης στο Newsbomb για τη διαγραφή του: «Δεν βιάζομαι» - Η απάντηση για το πολιτικό του μέλλον

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο - Ο άνθρωπος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για το πολιτικό φλερτ με Καρυστιανού

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:16ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η Καρυστιανού, το κόμμα, η κριτική και τα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ