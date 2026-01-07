Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο

Όταν ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (5/1), η επιλογή του δικηγόρου προκάλεσε αντιδράσεις. Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδευόταν από τον Μπάρι Πόλακ, έναν κορυφαίο δικηγόρο στις ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε χρόνια εκπροσωπώντας τον Τζούλιαν Ασάνζ, εξασφαλίζοντας τελικά την αποφυλάκιση του ιδρυτή των WikiLeaks στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

Ο Πόλακ είναι συνεργάτης στην Harris St Laurent & Wechsler, μια δικηγορική εταιρεία με έδρα τη Γουόλ Στριτ της Νέας Υόρκης, μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το ομοσπονδιακό δικαστήριο όπου ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τις ποινικές κατηγορίες.

Ο Πόλακ θα αναλάβει την υπόθεση ως ιδιωτικός συνήγορος του Μαδούρο, σε μία νομική διαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου δύσκολη με εκείνη του Ασάνζ. Ο έκπτωτος ηγέτης της Βενεζουέλας κατηγορήθηκε για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει «παράνομο πρόεδρο». Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης Η δίκη του Μαδούρο θα παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο και ενδεχομένως να περιλαμβάνει νομικές προκλήσεις.

Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος

Εταίρος στην Harris St Laurent & Weschler LLP, έχει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 30 χρόνια και σύμφωνα με τον οδηγό Chambers USA, είναι ένας «ενδελεχής και βαθιά σκεπτόμενος δικηγόρος» που «ζει, αναπνέει και κοιμάται μέσα σε δίκες». Ο Άντι Μπίρελ, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δικηγόρων Ποινικής Υπεράσπισης, μιας ομάδας της οποίας κάποτε ηγήθηκε ο ίδιος ο Πόλακ, τον περιέγραψε στο NBC News, ως κάποιον που «μυρίζει αξιοπιστία». «Πάντα υπάρχουν προκλήσεις σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, αλλά ο Μπάρι είναι βετεράνος. Το έχει ξανακάνει», είπε.

Μία από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις του Πόλακ ήταν η εκπροσώπηση του Τζούλιαν Ασάνζ. Ο ιδρυτής των WikiLeaks αντιμετώπισε κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας των ΗΠΑ για τη μαζική δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων από τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών τηλεγραφημάτων και αναφορών για στρατιωτική δράση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, δήλωσε ένοχος για μία μόνο κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό την απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών άμυνας.

Η συμφωνία του 2024 που έκλεισε ο Πόλακ επέτρεψε στον Ασάνζ να βγει από μια βρετανική φυλακή και να υποβάλει την απολογία του στις ΗΠΑ πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά την απελευθέρωση του Ασάνζ το 2024, ο Πόλακ υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κατηγορηθεί βάσει του Νόμου περί Κατασκοπείας και χαρακτήρισε την υπόθεση ως δοκιμασία των δικαιωμάτων ελευθερίας του λόγου.

Άλλες επιτυχίες του Πόλακ περιλαμβάνουν την πλήρη απαλλαγή του Μάικλ Κράουτζ, πρώην λογιστή στην ενεργειακή εταιρεία Enron, ο οποίος αντιμετώπισε κατηγορίες για απάτη. Υπερασπίστηκε επίσης τον Μάρτιν Τάνκλεφ, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης 17 ετών αφού καταδικάστηκε άδικα για τη δολοφονία των γονιών του ως έφηβος.

Τι είπε ο Πόλακ για τον Μαδούρο;

Κατά την απαγγελία κατηγοριών στον Μαδούρο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Πόλακ δήλωσε ότι αναμένει να αμφισβητήσει αυτό που χαρακτήρισε «στρατιωτική απαγωγή» του Μαδούρο, σηματοδοτώντας ότι η υπεράσπιση θα υποστηρίξει ότι η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψή του ήταν παράνομη.

Σε κάποιο σημείο προς το τέλος της ακρόασης, είπε ότι ο πελάτης του «είναι επικεφαλής ενός κυρίαρχου κράτους και δικαιούται το προνόμιο» που του εξασφαλίζει το καθεστώς. Πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο δεν ζητά την απελευθέρωσή του, αλλά μπορεί να το κάνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τι γίνεται με την Σίλια Φλόρες;

Τη σύζυγο του Μαδούρο και πρώην πρώτη κυρία της Βενεζουέλας, Σίλια Φλόρες εκπροσωπεί ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος με έδρα το Χιούστον του Τέξας. Ο Ντόνελι εντάχθηκε στην εταιρεία Parker Sanchez & Donnelly μετά από 12 χρόνια εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη νότια περιφέρεια του Τέξας, σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο της εταιρείας.

Βοήθησε στη δίκη καθαίρεσης του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον το 2023 και η εταιρεία του αναφέρει τους τομείς εξειδίκευσής του ως ποινική υπεράσπιση υπαλλήλων γραφείου, επιχειρηματικές διαφορές, διαφορές σε υποθέσεις ακινήτων και αγωγές για καταγγελίες.

Στο δικαστήριο στις 5 Ιανουαρίου, ο Ντόνελι δήλωσε ότι η Φλόρες είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη σύλληψή της και είχε μώλωπες στα πλευρά της. Ζήτησε να της γίνουν ακτινογραφίες και κλινική εξέταση. Η πρώην πρώτη κυρία φωτογραφήθηκε με επιδέσμους στο μέτωπό της και στον δεξιό κρόταφο.

