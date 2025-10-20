Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε μάρτυρας

«Δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο ή έδρα στην Κρήτη και αγροτεμάχια στη Φλώρινα. Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων ανακυκλώνονταν κάθε χρόνο για να ξεπερνούν τους ελέγχους», κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην υπεύθυνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε μάρτυρας
Ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Πρώτη μάρτυρας εξετάστηκε η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία περιέγραψε σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος.

«Ήμουν υπεύθυνη για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», δήλωσε η μάρτυρας. «Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια». Περιγράφοντας τη διαδικασία, σημείωσε ότι ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων που αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφερόμενη στα ευρήματά της, εξήγησε: «Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

Πρόεδρος: Τι είδους παρατυπίες εντοπίσατε συγκεκριμένα;

Μάρτυρας: Για παράδειγμα, δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο. Ή έδρα στην Κρήτη και αγροτεμάχια στη Φλώρινα ή την Καστοριά, χωρίς καμία λογική σύνδεση. Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων “ανακυκλώνονταν” κάθε χρόνο για να ξεπερνούν τους ελέγχους.

Η κυρία Τυχεροπούλου παρέδωσε τα αποτελέσματά της σε πορισματική έκθεση. «Έδωσα την έκθεση στην κυρία Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα», ανέφερε. «Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη». Όμως, τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έλαβε email από τον γενικό διευθυντή κ. Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κυρία Ρέππα.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κυρία Ρέππα», κατέθεσε. «Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».

Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;

Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Η μάρτυρας είπε ότι τότε δεν αντιλήφθηκε σκοπιμότητα και δεν θεώρησε ότι κινδυνεύει. Ωστόσο, μεταγενέστερα δέχτηκε απειλές από ελεγχόμενο παραγωγό. «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης (σσ πρόκειται για τον αποκαλούμενο «φραπέ») και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις από τον κ. Μελά ή την κυρία Ρέππα, αλλά περιέγραψε κλίμα απαξίωσης: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ανέφερε πως κάποιοι από τους ελέγχους που διενήργησε έχουν ήδη δικαιωθεί από τα δικαστήρια και πως τα επίμαχα ΑΦΜ ερευνώνται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παρ’ όλα αυτά, τον Δεκέμβριο του 2023 απομακρύνθηκε από τους ελέγχους με αιτιολογία «υπηρεσιακής ανεπάρκειας».

Η δίκη συνεχίζεται.

