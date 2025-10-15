Νέο «επεισόδιο» με Βορίδη και Βάρρα - «Μεθόδευση Μαξίμου» βλέπει το ΠΑΣΟΚ

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε δημοσίευμα γνωστής ιστοσελίδας στο οποίο παρουσιάζεται η αντίδραση «κύκλων» του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, στα όσα είπε μέσω επιστολής του ο Μάκης Βορίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ.



Ο Μάκης Βορίδης πριν λίγες ημέρες είχε στείλει ενημερωτικό email σε όλους τους βουλευτές της ΝΔ, με το οποίο απαντούσε σε όλα όσα είχε πει ο κ. Βάρρας στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον του. Το email είχε αποσταλεί μάλιστα από την ηλεκτρονική διεύθυνση του κ. Βορίδη και όχι μέσω των επίσημων κομματικών οδών όπως η Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ή ο γραμματέας του κόμματος, γεγονός που υποδηλώνει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Ο Γρηγόρης Βάρρας απάντησε σήμερα μέσω «κύκλων» που αναπαράγονται σε άρθρο και του δημοσιογράφου Βασίλη Ανδριανόπουλου, ότι σε ό,τι αφορά το περίφημο «Συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη, δηλαδή την υπογραφή της απόφασης που εφαρμόζει την τεχνική λύση η οποία σχετίζεται με την κατανομή των βοσκοτόπων, οι ίδιοι κύκλοι σχολίασαν πως ο πρώην υπουργός «υπέγραψε και όταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Φάνης Παππάς. Το επιχείρημα ότι εάν δεν το έπραττε, δεν θα πληρώνονταν οι σωστοί παραγωγοί, είναι το ψευδέστερο όλων, αφού σημαίνει ότι εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς».

ΠΑΣΟΚ: Ο Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση Μητσοτάκη

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο κ. Βάρρας καταγγέλλει τον κ. Βορίδη ότι με το δεύτερο υπουργικό "συμφωνώ" το 2020 επί προεδρίας Φάνη Παππά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, "εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς"» και σχολιάζει:



«Ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του. Άραγε και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου θα πιει το αμίλητο νερό;»

