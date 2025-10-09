Κόντρα Βορίδη - Μητσοτάκη «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ λόγω Βάρρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αλληλοκαρφώματα» μεταξύ του πρωθυπουργού και του πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ, με βάση τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Βορίδης στον τ/σ OPEN.

Στη συνέντευξή του, ο Μάκης Βορίδης άφησε αιχμές για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μετά την παραίτησή του από τον Οργανισμό ανέλαβε θέση συμβούλου στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί», είπε ο κ. Βορίδης και κατηγόρησε τον κ. Βάρρα ότι «άφηνε τέσσερα χρόνια τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τους συνδικαλιστές και τους αγροτοσυνδικαλιστές τους ξέρω όλους. [...] Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι άμα τους ξέρω αλλά άμα έχουν έρθει να μου ζητήσουν κάτι παράνομο», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βορίδης.

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης κάρφωσε προσωπικά τον Πρωθυπουργό

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ φέρνει σε πρώτο πλάνο τις αιχμές του κ. Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ευθεία κατηγορία κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ «κάρφωσε» το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, «αδειάζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος.

Σημειώματα που μάλιστα «καίνε» τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τέσσερα ερωτήματα:

«-Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

-Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

-Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε», όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

-Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;»

«Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», είναι το καταληκτικό σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Τι είχε καταθέσει ο Βάρρας

Υπενθυμίζεται ότι στην μαραθώνια κατάθεσή του στην Εξεταστική επιτροπή, ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι για την αποπομπή του ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο τότε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Όπως είπε, η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό έγινε από τον κ. Βορίδη κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν.

Ο Γρηγόρης Βάρρας δήλωσε ότι ο Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτηση του επειδή «ήθελε να συνεχιστούν οι παρανομίες». Όπως κατήγγειλε, ο τότε γ.γ. του υπουργείου Γιώργος Στρατάκος του ζήτησε εξηγήσεις για ελέγχους στην σύζυγό του λεγόμενου ως «Φραπέ» (Γιώργο Ξυλούρη).

Ανέφερε επίσης ότι ο πρώην υπουργός απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, κάτι που αρνήθηκε να πράξει.

