Στο νοσοκομείο η Αλέκα Παπαρήγα - Το «ευχαριστώ» στους θεράποντες ιατρούς

Η πρώην γενική γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, νοσηλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η 79χρονη εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Σε μήνυμά της, η Αλέκα Παπαρήγα τόνισε την εκτίμησή της για το σύνολο του προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο επιστημονικής αρτιότητας και το ενδιαφέρον που επέδειξαν, παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Αναλυτικά το μήνυμά της:



«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».