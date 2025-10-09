Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Γάζα

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Newsbomb

Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Γάζα
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη συμφωνία για τη Γάζα χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της χώρας μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη την ετοιμότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει τον ρόλο της. «Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες καταβολής για όλα τα ταμεία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου εξαιτίας πυρκαγιάς στο δωμάτιο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

12:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σκωτία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για τη συμφωνία: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα της Γης επιβραδύνεται δραματικά – Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες - Από την απελευθέρωση ομήρων στην πιθανή ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Χατζηδάκης: Το ταχύτερο δυνατόν η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

12:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές οι εικόνες από την πρόταση για τη νυχτερινή φωταγώγηση του νέου γηπέδου

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση στην μπούρκα σχεδιάζει η Ιταλία - Απαιτεί τη γνωστοποίηση της χρηματοδότησης των τζαμιών

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τρίτη ημέρα διαμαρτυρίας κατά της υποβάθμισης του δημοτικού σχολείου στην Άγρα

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Γάζα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Σμότριχ: «Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων»

11:57WHAT THE FACT

«Έμεινα σοκαρισμένος»: Άλλαξε χώρα για φθηνότερη βενζίνη και πήρε 16 κλήσεις μέσα σε μία μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Φωτογραφίες ντοκουμέντα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - Η εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης Χαμάς - Ισραήλ στη Γάζα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Αλέκα Παπαρήγα - Το «ευχαριστώ» στους θεράποντες ιατρούς

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με τσεκούρι

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ