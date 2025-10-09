Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Γάζα

Τη συμφωνία για τη Γάζα χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της χώρας μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη την ετοιμότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει τον ρόλο της. «Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», έγραψε ο πρωθυπουργός.