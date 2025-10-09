Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

Δάκρυα χαράς και ανακούφιση προκάλεσε η είδηση ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα. Κάποιοι μάλιστα από τους συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων, που βρίσκόνται στην Ουάσιγκτον, ήρθαν σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα καταφέρατε, είστε ειρηνοποιός», του λένε οικογένειες συγγενών ομήρων σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα. Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών την ώρα που κρατά το τηλέφωνο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, του λένε «ευχαριστώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά: «Απλώς προσέξτε τον εαυτό σας, οι όμηροι θα επιστρέψουν, όλοι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα κοινοποίησε ένα βίντεο με συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς.

Η κυριότερη, μάλιστα συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

