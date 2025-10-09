Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

«Απλώς προσέξτε τον εαυτό σας», τους απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα 

Newsbomb

Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ 

Twitter
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δάκρυα χαράς και ανακούφιση προκάλεσε η είδηση ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα. Κάποιοι μάλιστα από τους συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων, που βρίσκόνται στην Ουάσιγκτον, ήρθαν σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα καταφέρατε, είστε ειρηνοποιός», του λένε οικογένειες συγγενών ομήρων σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα. Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών την ώρα που κρατά το τηλέφωνο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, του λένε «ευχαριστώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά: «Απλώς προσέξτε τον εαυτό σας, οι όμηροι θα επιστρέψουν, όλοι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα κοινοποίησε ένα βίντεο με συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς.

Η κυριότερη, μάλιστα συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου του αλλοδαπού για την επίθεση σε οδηγό του Μετρό

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες - Τα φαβορί και οι παγίδες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Συγγρού - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη

08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες σφαίρες μπορεί να αντέξει ένα μεγάλο SUV;

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Δεν πέθανα ακόμη» - Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία της η τραγουδίστρια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο Λύκειο - Πότε είναι υποχρεωτική και η προφορική διαδικασία

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη έπειτα από άγρια καταδίωξη - Βίντεο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «κολλάει» η ανακάλυψη που έλαβε το Νόμπελ Χημείας με το τσαντάκι της Ερμιόνης στις ταινίες του «Χάρι Πότερ»

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας – To Σάββατο θα απελευθερωθούν οι όμηροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ