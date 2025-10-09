Guardian: Η συμφωνία για τη Γάζα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ - «Ο διάβολος στις λεπτομέρειες»

Μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα του Nτόναλντ Τραμπ, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Guardian: Η συμφωνία για τη Γάζα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ - «Ο διάβολος στις λεπτομέρειες»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σχέδιο του Τραμπ επιχειρεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία των συνθηκών για κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου, τα δύσκολα ερωτήματα ωστόσο παραμένουν. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια ειρηνευτική συμφωνία - ή ακόμα και μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της προεδρίας του.

Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση του σκοπού τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς έχει νόημα. Η συμφωνία που έχει πολιτική υποστήριξη από τα αραβικά κράτη και τις άλλες περιφερειακές δυνάμεις είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τότε που κατέρρευσε η εκεχειρία τον Μάρτιο, επαναφέροντας τη Γάζα σε έναν σκληρό πόλεμο που έχει προκαλέσει σχεδόν 68.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι.

Από τον Μάρτιο υπήρξαν φήμες για μια συμφωνία, αλλά ποτέ δεν είχε φτάσει τόσο κοντά. Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη, είναι απλή: η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα μια περιορισμένη αποχώρηση από τον ισραηλινό στρατό. Αλλά η εύρεση όλων των ομήρων και η διαχείριση μιας ισραηλινής αποχώρησης θα μπορούσε να είναι περίπλοκη.

Γάζα

Οι ελπίδες του Τραμπ εκφράζονται με υπερβολές, με τον πρόεδρο να λέει: «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη. Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!»

Υπάρχουν τόσα πολλά όμως που πρέπει να συζητηθούν. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε η κυβέρνησή του επιχειρεί να βάλει τη βελόνα ανάμεσα στη δημιουργία των συνθηκών για μια κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου. Τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον της Χαμάς και το αν η ένοπλη ομάδα θα αφοπλιστεί, μαζί με το όραμα του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν προς επίλυση.

Και το έχουμε ξαναδεί αυτό: η κυβέρνηση Τραμπ βιαζόταν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν από την ορκωμοσία, και μια βιαστικά οργανωμένη εκεχειρία τον Ιανουάριο κατέρρευσε λόγω της αλληλουχίας της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνταν ακόμη στη Γάζα.

Ωστόσο, αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε σε μια στρογγυλή τράπεζα κατά της Antifa το απόγευμα της Τετάρτης, του παρέδωσαν ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών, Mάρκο Ρούμπιο: «Είμαστε πολύ κοντά. Πρέπει να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να μπορέσετε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία».

Κανείς δεν είπε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έπρεπε να τελειώσει με ειρηνευτικές συμφωνίες τύπου Όσλο ή πολιτικές διαβουλεύσεις. Αυτή είναι μια διαφορετική στιγμή - ένας πολωτικός και επιπόλαιος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρ' όλα αυτά έχει χρησιμοποιήσει την απρόβλεπτη φύση του για να κρατήσει εκτός ισορροπίας τόσο τους συμμάχους όσο και τους εχθρούς του. Λέγεται επίσης ότι ο Τραμπ παρακινείται από την επιθυμία να δει τον εαυτό του ως τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ που θα λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα.

Israel Palestinians Gaza

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας με κάθε μέσο.

AP

Το βραβείο αυτό πρόκειται να απονεμηθεί την Παρασκευή και η σκέψη να δοθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια νίκη έχει οδηγήσει σε πολιτικές σκέψεις στην Ουάσιγκτον και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι υπόλοιπες εντάσεις είναι σαφείς. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και άλλες πλευρές να «διασφαλίσουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της συμφωνίας». Ο φόβος είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να επαναλάβει την επίθεσή του μόλις επιστραφούν οι όμηροι.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», ανέφερε η ομάδα, αναφερόμενη έμμεσα στην επιθυμία για παλαιστινιακό κράτος που έχει απορριφθεί από τον Νετανιάχου και έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί από τον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου, επίσης, έχει πολιτικές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Την Πέμπτη, είπε, θα «συγκαλέσει την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς ομήρους πίσω». Πρέπει να διαχειριστεί την αντίδραση των δεξιών μελών της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, και του υπουργού εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση εκεχειρίας.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ξεπεράσει αυτές τις σκέψεις με ωμή βία, απειλώντας ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» στη Γάζα εναντίον της Χαμάς εάν η επιθυμία του για ειρήνη δεν ικανοποιηθεί. Όταν ο Νετανιάχου εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμφωνία, το Axios αναφέρει ότι είπε στον Ισραηλινό ηγέτη: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ@@@@α αρνητικός... Αυτή είναι μια νίκη. Πάρ' τη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέγεται ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο για την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή είναι η στιγμή του και μπορεί να απαιτήσει όλη την προσωπική του εικόνα και επιρροή για να αποτρέψει μια ακόμη διακοπή των συνομιλιών και μια επιστροφή στις μάχες, κάτι που θα αποτελούσε μια διπλωματική ήττα για την κυβέρνησή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου του αλλοδαπού για την επίθεση σε οδηγό του Μετρό

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Συγγρού - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη

08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες σφαίρες μπορεί να αντέξει ένα μεγάλο SUV;

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Δεν πέθανα ακόμη» - Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία της η τραγουδίστρια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο Λύκειο - Πότε είναι υποχρεωτική και η προφορική διαδικασία

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη έπειτα από άγρια καταδίωξη - Βίντεο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «κολλάει» η ανακάλυψη που έλαβε το Νόμπελ Χημείας με το τσαντάκι της Ερμιόνης στις ταινίες του «Χάρι Πότερ»

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας – To Σάββατο θα απελευθερωθούν οι όμηροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ