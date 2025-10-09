Guardian: Η συμφωνία για τη Γάζα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ - «Ο διάβολος στις λεπτομέρειες»

Το σχέδιο του Τραμπ επιχειρεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία των συνθηκών για κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου, τα δύσκολα ερωτήματα ωστόσο παραμένουν. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια ειρηνευτική συμφωνία - ή ακόμα και μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της προεδρίας του.

Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση του σκοπού τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς έχει νόημα. Η συμφωνία που έχει πολιτική υποστήριξη από τα αραβικά κράτη και τις άλλες περιφερειακές δυνάμεις είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τότε που κατέρρευσε η εκεχειρία τον Μάρτιο, επαναφέροντας τη Γάζα σε έναν σκληρό πόλεμο που έχει προκαλέσει σχεδόν 68.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι.

Από τον Μάρτιο υπήρξαν φήμες για μια συμφωνία, αλλά ποτέ δεν είχε φτάσει τόσο κοντά. Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη, είναι απλή: η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα μια περιορισμένη αποχώρηση από τον ισραηλινό στρατό. Αλλά η εύρεση όλων των ομήρων και η διαχείριση μιας ισραηλινής αποχώρησης θα μπορούσε να είναι περίπλοκη.

Οι ελπίδες του Τραμπ εκφράζονται με υπερβολές, με τον πρόεδρο να λέει: «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη. Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!»

Υπάρχουν τόσα πολλά όμως που πρέπει να συζητηθούν. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε η κυβέρνησή του επιχειρεί να βάλει τη βελόνα ανάμεσα στη δημιουργία των συνθηκών για μια κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου. Τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον της Χαμάς και το αν η ένοπλη ομάδα θα αφοπλιστεί, μαζί με το όραμα του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν προς επίλυση.

Και το έχουμε ξαναδεί αυτό: η κυβέρνηση Τραμπ βιαζόταν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν από την ορκωμοσία, και μια βιαστικά οργανωμένη εκεχειρία τον Ιανουάριο κατέρρευσε λόγω της αλληλουχίας της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνταν ακόμη στη Γάζα.

Ωστόσο, αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε σε μια στρογγυλή τράπεζα κατά της Antifa το απόγευμα της Τετάρτης, του παρέδωσαν ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών, Mάρκο Ρούμπιο: «Είμαστε πολύ κοντά. Πρέπει να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να μπορέσετε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία».

Κανείς δεν είπε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έπρεπε να τελειώσει με ειρηνευτικές συμφωνίες τύπου Όσλο ή πολιτικές διαβουλεύσεις. Αυτή είναι μια διαφορετική στιγμή - ένας πολωτικός και επιπόλαιος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος παρ' όλα αυτά έχει χρησιμοποιήσει την απρόβλεπτη φύση του για να κρατήσει εκτός ισορροπίας τόσο τους συμμάχους όσο και τους εχθρούς του. Λέγεται επίσης ότι ο Τραμπ παρακινείται από την επιθυμία να δει τον εαυτό του ως τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ που θα λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα.

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας με κάθε μέσο. AP

Το βραβείο αυτό πρόκειται να απονεμηθεί την Παρασκευή και η σκέψη να δοθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια νίκη έχει οδηγήσει σε πολιτικές σκέψεις στην Ουάσιγκτον και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι υπόλοιπες εντάσεις είναι σαφείς. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και άλλες πλευρές να «διασφαλίσουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της συμφωνίας». Ο φόβος είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να επαναλάβει την επίθεσή του μόλις επιστραφούν οι όμηροι.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», ανέφερε η ομάδα, αναφερόμενη έμμεσα στην επιθυμία για παλαιστινιακό κράτος που έχει απορριφθεί από τον Νετανιάχου και έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί από τον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου, επίσης, έχει πολιτικές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Την Πέμπτη, είπε, θα «συγκαλέσει την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς ομήρους πίσω». Πρέπει να διαχειριστεί την αντίδραση των δεξιών μελών της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, και του υπουργού εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση εκεχειρίας.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ξεπεράσει αυτές τις σκέψεις με ωμή βία, απειλώντας ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» στη Γάζα εναντίον της Χαμάς εάν η επιθυμία του για ειρήνη δεν ικανοποιηθεί. Όταν ο Νετανιάχου εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμφωνία, το Axios αναφέρει ότι είπε στον Ισραηλινό ηγέτη: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ@@@@α αρνητικός... Αυτή είναι μια νίκη. Πάρ' τη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέγεται ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο για την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή είναι η στιγμή του και μπορεί να απαιτήσει όλη την προσωπική του εικόνα και επιρροή για να αποτρέψει μια ακόμη διακοπή των συνομιλιών και μια επιστροφή στις μάχες, κάτι που θα αποτελούσε μια διπλωματική ήττα για την κυβέρνησή του.

