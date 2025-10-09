Νετανιάχου για Γάζα: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ - Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ»

Το μήνυμα του Νετανιάχου για του ομήρους και τη συμφωνία

Γιάννης Φιλιππάκος

Νετανιάχου για Γάζα: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ - Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ»
AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω», θα επαναπατρίσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά, στο αρχικό του μήνυμα ο Νετανιάχου μέσω X.

Λίγο αργότερα, σε νέα του ανάρτηση το Χ, έγραψε:

«Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρουμε πίσω όλους τους αγαπημένους μας ομήρους.

Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε σε αυτή τη μέρα.

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την κινητοποίησή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας.

Με τη βοήθεια του παντοδύναμου, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».

