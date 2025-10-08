Φρίντμαν: Αν το Σχέδιο για τη Γάζα πετύχει, ο Τραμπ θα αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, Φυσικής, Χημείας

Εάν το Σχέδιο για τη Γάζα είναι επιτυχές, ο Ντόναλντ Τραμπ θα άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό υποστηρίζει ο αρθρογράφος των New York Times, Τόμας Φρίντμαν. Δεν κρύβει τις δυσκολίες των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, αλλά πιστώνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την προσπάθεια τερματισμού της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ανοίγοντας το δρόμο για την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει εδώ και καιρό ότι αυτό που πραγματικά θέλει είναι το Νόμπελ Ειρήνης. Νομίζει ήδη ότι το αξίζει. Λοιπόν, αν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να εξασφαλίσει μια εκεχειρία, μια ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων, και αυτό διατηρήσει και ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις για τη μόνη δυνατή λύση: δύο κράτη για δύο λαούς - για να παραθέσω τον Ισραηλινό φίλο μου Ναχούμ Μπαρνέα, αρθρογράφο της Yedioth - ο Τραμπ δεν θα άξιζε μόνο το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και το Νόμπελ Φυσικής και Χημείας. Γιατί αυτό θα ήταν ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα», δηλώνει ο Φρίντμαν στο podcast «The Opinion» των New York Times.

«Για να διατηρηθεί αυτός ο στόχος θα απαιτηθεί η δέσμευση ενός μόνο Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για το υπόλοιπο της καριέρας του. Το ερώτημά μου είναι: Θα έχει η κυβέρνηση Τραμπ την προσοχή, την ενέργεια και την εστίαση που θα απαιτούνται καθημερινά για να προωθήσει μια τόσο περίπλοκη λύση; Ελπίζω ναι», λέει ο Φρίντμαν, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στη Μέση Ανατολή στη δημοσιογραφία των ΗΠΑ, ο οποίος έχει επαινέσει στο παρελθόν τον Τραμπ για τη μεσολάβησή του στις Συμφωνίες του Αβραάμ.