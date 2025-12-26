«Καμπανάκι» κινδύνου για την viral τάση στο Tik Tok που προσφέρει άνετο ύπνο στο αεροπλάνο

Μια viral τάση στο TikTok που υποτίθεται ότι προσφέρει καλύτερο ύπνο στα αεροπλάνα προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών.

Βίντεο δείχνουν επιβάτες να τραβούν τα πόδια τους πάνω στο κάθισμα και να τα δένουν με τη ζώνη ασφαλείας ενώ προσπαθούν να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης — μια στάση που έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την άνεση, την ευπρέπεια και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Η τάση έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν η στάση είναι όντως άνετη, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια. Αρκετοί χρήστες του TikTok ανέφεραν ότι η στάση δεν επιτρεπόταν από το πλήρωμα της πτήσης, σημειώνοντας ότι οι αεροσυνοδοί παρενέβησαν όταν προσπάθησαν να την εφαρμόσουν.

«Αυτή η τάση είναι πολύ επικίνδυνη, επειδή κρατά τα πόδια σε έντονα συμπιεσμένη θέση», δήλωσε η Λίμπερμαν.

Προειδοποίησε ότι οι θρόμβοι αίματος μπορεί να έχουν απειλητικές για τη ζωή συνέπειες. «Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα», είπε.

Η παρατεταμένη ακινησία κατά τη διάρκεια των πτήσεων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβων αίματος, σύμφωνα με τη Mayo Clinic. Μέτρα όπως η χρήση καλτσών συμπίεσης και η τακτική κίνηση των ποδιών μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή κυκλοφορία του αίματος.

«Το δοκίμασα και η αεροσυνοδός με έκανε να σταματήσω», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας άλλος ανέφερε ότι «του φώναξαν» όταν προσπάθησε να το κάνει.

Άλλοι που δοκίμασαν την τάση είπαν ότι είχε και μειονεκτήματα.

Μια δημιουργός βίντεο παραδέχτηκε ότι, αν και στην αρχή η στάση φαινόταν άνετη, τα πόδια της μούδιασαν. Κάποιοι σχολιαστές αναφέρθηκαν και σε άλλες σωματικές ενοχλήσεις, με έναν να αστειεύεται: «Το στομάχι μου δεν θα το άντεχε ποτέ» — αναφερόμενος σε φουσκώματα και πεπτικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η τάση αυτή μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Η δρ. Καρόλ Λίμπερμαν, πιστοποιημένη ψυχίατρος με έδρα το Μπέβερλι Χιλς και εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας επιβατών αεροπορικών πτήσεων, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η συγκεκριμένη στάση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Μια ειδικός στην εθιμοτυπία ανέφερε ότι η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς στα αεροπλάνα. Η Τζάκλιν Γουίτμορ, ειδικός στην εθιμοτυπία και πρώην αεροσυνοδός με έδρα τη Φλόριντα, δήλωσε στο Fox News Digital ότι το να βάζει κανείς τα πόδια του στο κάθισμα μπροστά θεωρείται γενικά αγενές.

Ωστόσο, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο αποδεκτό. «Βγάλτε τα παπούτσια σας και φορέστε κάλτσες ή παντόφλες. Αυτό προστατεύει τόσο το κάθισμα όσο και τα πόδια σας», είπε. «Μπορείτε επίσης να καλύψετε τα πόδια σας με το μπουφάν ή μια κουβέρτα». Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να το κάνουν μόνο αν δεν κάθεται κανείς δίπλα τους και ότι είναι πιο κατάλληλο σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

