Γιορτινοί εναλλακτικοί προορισμοί για εκείνους που αναζητούν το κάτι διαφορετικό

Διότι, διαχρονικά, αποτελούν κλασική επιλογή όσων επιθυμούν μία «απόδραση» από την πόλη τις γιορτινές μέρες.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνα τα μέρη που αποτελούν εναλλακτικές επιλογές για όσους αναζητούν αυθεντική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, φυσική ομορφιά και ρυθμούς που επιτρέπουν πραγματική χαλάρωση. Είναι οι τόποι που ακόμα δεν έχουν μπει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, διατηρούν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα και προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται για ένα γιορτινό διάλειμμα με ουσία. Ποια είναι αυτά;

Από την Κόνιτσα μέχρι την Ανδρίτσαινα

Ξεκινώντας από ψηλά, στα σύνορα της Ηπείρου, η Κόνιτσα αποτελεί μια ήσυχη επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν το χειμωνιάτικο τοπίο. Χτισμένη αμφιθεατρικά, με φόντο τον Γράμμο και τον Σμόλικα, προσφέρει έναν συνδυασμό φύσης και παράδοσης, χωρίς τις υπερβολές των πιο «διάσημων» γειτόνων της. Τα Χριστούγεννα εκεί «κυλούν» σε χαμηλούς τόνους, με βόλτες στο πέτρινο γεφύρι και τοπικές γεύσεις που πρωταγωνιστούν.

Από την άλλη, κατεβαίνοντας αρκετά χαμηλότερα, στην περιοχή της Ευρυτανίας, βρίσκονται μικρά γραφικά χωριά που «κοσμούν» τις πλαγιές των βουνών και χαρίζουν μία «ζεστή» και γιορτινή ατμόσφαιρα σε όσους τα επισκεφθούν. Συγκεκριμένα, περιοχές όπως το Κρίκελλο ή ο Άγιος Νικόλαος προσφέρουν χειμωνιάτικες εικόνες, παραδοσιακά καταλύματα και μία αίσθηση θαλπωρής που δύσκολα συναντά κανείς στα κοσμοπολίτικα μέρη.

Βέβαια, για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τα φυσικά τοπία της Πελοποννήσου, στην ορεινή Ηλεία υπάρχει ένα χωριό, λιγότερο τουριστικό, που προσφέρει ένα μοναδικό τοπίο γεμάτο εντυπωσιακά αρχοντικά, λιθόστρωτα καλντερίμια και ένα τοπίο που ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεση της εποχής. Ο λόγος για την Ανδρίτσαινα που είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, στις πλαγιές του Λυκαίου Όρους.

Πέρα από τους κλασικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, υπάρχουν και εκείνα τα μέρη που «ακούγονται» λιγότερο, αλλά είναι εξίσου μαγικά. Είναι εκείνα που επισκέπτονται όσοι αναζητούν κάτι το διαφορετικό, κάτι το πιο ήσυχο και αναλλοίωτο στον χρόνο.