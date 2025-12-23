Χριστούγεννα 2025: Οι γιορτινοί προορισμοί που βρίσκονται ένα βήμα από την Αθήνα

Τα Χριστούγεννα αποτελούν την ιδανική αφορμή για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τις ουρές οχημάτων που σχηματίζονται στα διόδια, αλλά και από την πληρότητα που αυτήν τη στιγμή σε πολλές περιοχές «αγγίζει» ήδη το 90%

Newsbomb

Χριστούγεννα 2025: Οι γιορτινοί προορισμοί που βρίσκονται ένα βήμα από την Αθήνα
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αυτό, βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει το φετινό εορταστικό ημερολόγιο που δημιουργεί ένα βολικό τετραήμερο, ιδανικό για όλους όσοι θέλουν να βάλουν στο πρόγραμμα κάποιο σύντομο ταξίδι, χωρίς μεγάλη οργάνωση ή άδεια από την εργασία τους. Έτσι, οι κοντινοί προορισμοί βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς, αφού συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, γιορτινή ατμόσφαιρα και επιλογές για κάθε ηλικία: Από οικογένειες με παιδιά μέχρι παρέες που αναζητούν χαλάρωση, καλό φαγητό και ένα χειμερινό τοπίο. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί;

#1 Ένα χριστουγεννιάτικο κατάλυμα στη Στερεά Ελλάδα

Αδιαμφισβήτητα, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο επειδή βολεύει τους εκδρομείς που ξεκινάνε οδικώς από την Αθήνα, αλλά κυρίως επειδή προσφέρει ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό γεμάτο χειμερινά παραδοσιακά καταλύματα και δραστηριότητες στη φύση.

Η Αράχωβα και ο Παρνασσός, για παράδειγμα, συνδυάζουν απόλυτα τη φυσική ομορφιά, την περιπέτεια και την καλοπέραση, για αυτό και αποτελεί πόλο έλξης για οικογένειες και παρέες που θέλουν ένα ήρεμο και ταυτόχρονα κοσμοπολίτικο μέρος για να περάσουν τις γιορτές. Όπως και το Καρπενήσι, φυσικά, η πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, με τα γραφικά χωριά και το φαγητό του που «συνθέτουν» έναν ανεπιτήδευτα αυθεντικό χαρακτήρα.

#2 Χριστούγεννα στην Πελοπόννησο

Την ίδια στιγμή, στην Πελοπόννησο βρίσκονται μερικοί από τους πιο αγαπητούς χειμερινούς προορισμούς, μάλιστα, σε απόσταση που δεν ξεπερνά τις 3 ώρες από την Αθήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα Τρίκαλα Κορινθίας που προσφέρουν έναν συνδυασμό σύγχρονης πολυτέλειας και παράδοσης.

Από την άλλη, όσοι αγαπούν το παραθαλάσσιο τοπίο, το Ναύπλιο και η Μονεμβασιά αποτελούν μία εναλλακτική πρόταση, εξίσου γιορτινή. Οι στολισμένες παλιές πόλεις, οι γιορτινές εκδηλώσεις και η τοπική γαστρονομία δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα σύντομο χριστουγεννιάτικο διάλειμμα που θα απολαύσει όλη η οικογένεια.

Σε κάθε περίπτωση, το φετινό τετραήμερο των Χριστουγέννων δίνει την τέλεια ευκαιρία σε οικογένειες και παρέες να εξερευνήσουν νέα μέρη, να ξεκουραστούν και να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Καϊλή ξανανοίγει τον φάκελο «Belgiang μετά το νέο κύμα σκανδάλων - Η ανατομία μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Ευρώπη

17:16LIFESTYLE

Ανασκόπηση 2025: Οι τηλεοπτικές στιγμές που απασχόλησαν, επιστροφές και «δικαστήρια»

17:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο πρωτοπλανητικό δίσκο που έχει παρατηρηθεί ποτέ

17:08ΥΓΕΙΑ

Ανασκόπηση 2025: «Γιγάντιο άλμα» στις γονιδιακές θεραπείες και την επεξεργασία του γονιδιώματος

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος με παρέες ανηλίκων που κοροϊδεύουν την ισλαμική προσευχή – Δείτε βίντεο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαοθάλασσα στην Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων - Ουρές στα καταστήματα

16:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανασκόπηση 2025: Οι 25 απώλειες που σημάδεψαν τη χρονιά - Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ντέιβιντ Λιντς, Νταϊάν Κίτον, Όζι Όσμπορν και άλλοι σπουδαίοι που έφυγαν από τη ζωή

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό» - Βίντεο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Νέα στρατηγική ασφαλείας: Μυστικό έγγραφο Τραμπ «παγώνει» την Ευρώπη

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος τον Ξωτικών: Λιγότερες επισκέψεις λόγω των αγροτικών μπλόκων - «Υπάρχει πτώση», λέει η πρόεδρος της διοργάνωσης

16:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φέρτε τον εαυτό σας στο παιχνίδι – Νέα κίνηση του Netflix στον χώρο του gaming

16:39TRAVEL

Χριστούγεννα 2025: Οι γιορτινοί προορισμοί που βρίσκονται ένα βήμα από την Αθήνα

16:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη - Ακυρώθηκε

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο και συνελήφθη

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκόπηση 2025: Τα 10 πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την ελληνική επικαιρότητα

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανασκόπηση της αντιπολίτευσης: Από την εκτόξευση της Ζωής στην Ιθάκη του Αλέξη

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές Νεότητας έψαλαν τα κάλαντα στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρά οκτώ χιλιομέτρων στη Ριτσώνα - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό - Βίντεο

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

14:22LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά σε Ανδρέα Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις τώρα και εμένα και το κανάλι»

14:22WHAT THE FACT

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος «μεταναστεύει» προς τη Σιβηρία και αλλάζει τον χάρτη του πλανήτη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό» - Βίντεο

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ