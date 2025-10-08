Ισραήλ και Αίγυπτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τραμπ - Θα συμβεί εάν υπογραφεί η συμφωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί Αίγυπτο και Ισραήλ, εάν υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον υπογραφεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο Τραμπ στο Ισραήλ στα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον οι διαπραγματεύσεις απέδιδαν. Όταν όμως οι συνομιλίες «πάγωσαν», τα σχέδια μπήκαν προσωρινά «στο ράφι». Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ουάσινγκτον εκτιμούν πλέον ότι ο Τραμπ θα θελήσει να επισκεφθεί την περιοχή για να «γιορτάσει» την επιτυχία του τερματισμού του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.

Diplomatic Efforts - MEDIUM threat level

???? Israel preparing for possible Trump visit if Gaza agreement reached. Diplomatic breakthrough could lead to high-level U.S. engagement. #IsraelUSA #PeaceEfforts ?️ (Source: @AlHadath) pic.twitter.com/uHe61OWwBw — InfoSiftWeekly (@InfoSiftWeekly) October 8, 2025

Θετικά μηνύματα από το Σαρμ ελ Σέιχ

Η υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, από όπου τα πρώτα σημάδια να θεωρούνται ενθαρρυντικά.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασε «μεγάλη αισιοδοξία» για την επίτευξη συμφωνίας και απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να παραστεί στην τελετή υπογραφής, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

«Καλώ τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα», δήλωσε ο Σίσι, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός ηγέτης έχει στείλει τους απεσταλμένους του «με σαφή αποστολή - να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου».

Ο ρόλος της Αιγύπτου και οι διαπραγματεύσεις

Ο Σίσι τόνισε πως το Κάιρο «στηρίζει πλήρως τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαρμ ελ Σέιχ για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα» και υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος «εργάζεται αδιάκοπα για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός».

Ο Τραμπ «βλέπει» διπλωματική νίκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν πως «μόνο αυτός μπορεί να τους φέρει πίσω».

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την υπερηφάνειά του για τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, δηλώνοντας παλαιότερα ότι «θα μπορούσε εύκολα να εκλεγεί πρωθυπουργός» και ότι «το 98% των Ισραηλινών τον υποστηρίζει».

According to reports, Israel is making preliminary preparations for a potential visit by President Trump in the event that a hostage release deal is finalized. — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 8, 2025

Το αγκάθι των Παλαιστινίων κρατουμένων

Η προετοιμασία για μια ενδεχόμενη επίσκεψη Τραμπ συμπίπτει με την ένταση των συνομιλιών γύρω από την πρότασή του για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στο παρασκήνιο, οι διαπραγματευτές εργάζονται πάνω στις λίστες των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα περιληφθούν στη συμφωνία. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, το θέμα αυτό έχει εξελιχθεί σε βασικό εμπόδιο, καθώς η Τουρκία πιέζει για επιτάχυνση της διαδικασίας, ενώ η Χαμάς επιμένει στην απελευθέρωση μαχητών που εκτίουν πολυετείς ποινές.

Αν και η πρόοδος παραμένει αβέβαιη, η διπλωματική κινητικότητα και η εμφανής επιθυμία του Τραμπ να έχει τη δική του «στιγμή νίκης» έχουν θέσει σε συναγερμό τόσο την Ιερουσαλήμ όσο και την Ουάσινγκτον. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά, η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να αποτελέσει ιστορική στιγμή για τη Μέση Ανατολή και να σηματοδοτήσει το τέλος ενός από τους πιο αιματηρούς κύκλους βίας των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης