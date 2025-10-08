Ισραήλ και Αίγυπτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τραμπ - Θα συμβεί εάν υπογραφεί η συμφωνία

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι εκφράζει «μεγάλη αισιοδοξία» για την επίτευξη συμφωνίας και προσκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο στην τελετή υπογραφής

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισραήλ και Αίγυπτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τραμπ - Θα συμβεί εάν υπογραφεί η συμφωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί Αίγυπτο και Ισραήλ, εάν υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον υπογραφεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο Τραμπ στο Ισραήλ στα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον οι διαπραγματεύσεις απέδιδαν. Όταν όμως οι συνομιλίες «πάγωσαν», τα σχέδια μπήκαν προσωρινά «στο ράφι». Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ουάσινγκτον εκτιμούν πλέον ότι ο Τραμπ θα θελήσει να επισκεφθεί την περιοχή για να «γιορτάσει» την επιτυχία του τερματισμού του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.

Θετικά μηνύματα από το Σαρμ ελ Σέιχ

Η υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, από όπου τα πρώτα σημάδια να θεωρούνται ενθαρρυντικά.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασε «μεγάλη αισιοδοξία» για την επίτευξη συμφωνίας και απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να παραστεί στην τελετή υπογραφής, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

«Καλώ τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα», δήλωσε ο Σίσι, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός ηγέτης έχει στείλει τους απεσταλμένους του «με σαφή αποστολή - να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου».

Ο ρόλος της Αιγύπτου και οι διαπραγματεύσεις

Ο Σίσι τόνισε πως το Κάιρο «στηρίζει πλήρως τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαρμ ελ Σέιχ για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα» και υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος «εργάζεται αδιάκοπα για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός».

Ο Τραμπ «βλέπει» διπλωματική νίκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν πως «μόνο αυτός μπορεί να τους φέρει πίσω».

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την υπερηφάνειά του για τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, δηλώνοντας παλαιότερα ότι «θα μπορούσε εύκολα να εκλεγεί πρωθυπουργός» και ότι «το 98% των Ισραηλινών τον υποστηρίζει».

Το αγκάθι των Παλαιστινίων κρατουμένων

Η προετοιμασία για μια ενδεχόμενη επίσκεψη Τραμπ συμπίπτει με την ένταση των συνομιλιών γύρω από την πρότασή του για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στο παρασκήνιο, οι διαπραγματευτές εργάζονται πάνω στις λίστες των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα περιληφθούν στη συμφωνία. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, το θέμα αυτό έχει εξελιχθεί σε βασικό εμπόδιο, καθώς η Τουρκία πιέζει για επιτάχυνση της διαδικασίας, ενώ η Χαμάς επιμένει στην απελευθέρωση μαχητών που εκτίουν πολυετείς ποινές.

Αν και η πρόοδος παραμένει αβέβαιη, η διπλωματική κινητικότητα και η εμφανής επιθυμία του Τραμπ να έχει τη δική του «στιγμή νίκης» έχουν θέσει σε συναγερμό τόσο την Ιερουσαλήμ όσο και την Ουάσινγκτον. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά, η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να αποτελέσει ιστορική στιγμή για τη Μέση Ανατολή και να σηματοδοτήσει το τέλος ενός από τους πιο αιματηρούς κύκλους βίας των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι: Πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: 2,4 εκατ. ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο – Αναλυτικά τα ποσά

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ελβετία: Δύο ηλιακοί κλίβανοι ανοίγουν τον δρόμο για την «πράσινη» ανακύκλωση του ατσαλιού

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Αίγυπτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τραμπ - Θα επισκεφθεί την περιοχή εάν υπογραφεί η συμφωνία για τη Γάζα - Η αισιοδοξία και τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων

17:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 6 στους 10 gamers αγοράζουν μέχρι δύο βιντεοπαιχνίδια τον χρόνο

17:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γαλλία: Το Παρίσι είναι ο νέος ασθενής της Ευρώπης στις αγορές

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκαν κατά 84% μέσα σε ένα έτος

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έρχεται αποκλεισμός εφήβων από τα social media - «Έχουμε απελευθερώσει ένα τέρας», δήλωσε η πρωθυπουργός

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακάο: Σε χαμηλό 20 μηνών οι τιμές του – Ποια χώρα καταργεί τους φόρους σε σοκολάτα και καφέ

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη «έκπληξη» σε φωλιά γυπαετού: Βρέθηκαν σανδάλια 600 ετών και αρχαία αντικείμενα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τις πυραμίδες της Αιγύπτου: Νέα μελέτη για το πώς κατασκευάστηκαν αλλάζει τα δεδομένα

16:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λήμνος: Επίσκεψη Τασούλα στην 113η επέτειο απελευθέρωσης

16:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά τη φυλάκιση του δημάρχου και του κυβερνήτη του Σικάγο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο περίπλους του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο - Αναλυτικός χάρτης με την πορεία του ερευνητικού σκάφους

16:23TRAVEL

Το νησί-παράδεισος όπου επιτρέπονται αυστηρά έως 400 άτομα

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να απομακρύνει τον συνεργάτη του ο Ανδρουλάκης – Είχε παρέμβει σε υπόθεση 400.000 ευρώ, λένε πηγές της ΝΔ

16:18LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο – Εντοπίζουν την Ιωάννα

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και επισήμως στη Νέα Αριστερά η έδρα του Αλέξη Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: 2,4 εκατ. ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο – Αναλυτικά τα ποσά

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε 17 χρόνια φυλακή καταδικάστηκε 40χρονος που βίαζε και βασάνιζε την γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Το ατύχημα έγινε από κακό χειρισμό δικό μου, είχα πιει μόνο μια τσικουδιά» - Ολόκληρη η απολογία του για το τροχαίο στη Φιλοθέη

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας έγινε επικίνδυνο – Για κακούργημα κατηγορείται 45χρονος

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη «έκπληξη» σε φωλιά γυπαετού: Βρέθηκαν σανδάλια 600 ετών και αρχαία αντικείμενα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι - Θα παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Αίγυπτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τραμπ - Θα επισκεφθεί την περιοχή εάν υπογραφεί η συμφωνία για τη Γάζα - Η αισιοδοξία και τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

16:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 284 + 127 εκπαιδευτικών - Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στενοχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

16:18LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο – Εντοπίζουν την Ιωάννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ