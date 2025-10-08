ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Τέξας έφτασαν σε ένα κέντρο εκπαίδευσης του στρατού έξω από το Σικάγο για να υποστηρίξουν την καταστολή της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Σικάγο «ζώνη πολέμου», μετά από πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά των ομοσπονδιακών αξιωματούχων μετανάστευσης στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη σημειώθηκε με φόντο την έντονη αντίθεση των τοπικών αξιωματούχων. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτζκερ κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για μια «αυταρχική πορεία» και δήλωσε ότι η πολιτεία θα «χρησιμοποιήσει κάθε μοχλό που έχει στη διάθεσή της για να σταματήσει αυτή την κατάληψη εξουσίας».

Πηγές δήλωσαν στο CBS News, ότι ορισμένοι στρατιώτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις αποστολές τους ήδη από την Τετάρτη. Το δίκτυο ανέφερε επίσης ότι έχουν στηθεί ρυμουλκούμενα ως προσωρινοί χώροι διαμονής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφέδρων του Στρατού, περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο.

Γύρω από τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τοποθετήθηκε επίσης περίφραξη αργά την Τρίτη. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν λάβει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές των στρατευμάτων. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η χρήση των στρατευμάτων είναι απαραίτητη για την καταστολή της βίας στις πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, την καταστολή του εγκλήματος και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του για απελάσεις.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν περιορισμένη εξουσία. Δεν επιβάλλουν τον νόμο, ούτε πραγματοποιούν συλλήψεις, κατασχέσεις ή έρευνες - ο ρόλος τους είναι μάλλον η προστασία των ομοσπονδιακών αξιωματικών και της περιουσίας. Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, και τα έχει διατάξει να εισέλθουν στο Μέμφις και το Πόρτλαντ.

Ωστόσο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πόρτλαντ. Ένας άλλος δικαστής επέτρεψε την ανάπτυξη στο Σικάγο προς το παρόν.

Το Σικάγο έχει βιώσει αύξηση των διαμαρτυριών για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης στην πόλη, πολλές από τις οποίες συμβαίνουν έξω από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το προσωπικό της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γυναίκα αφού μια ομάδα ανθρώπων έριξε αυτοκίνητα σε οχήματα επιβολής της νομοθεσίας περί μετανάστευσης - αν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δικηγόρος της αμφισβήτησε τμήματα της κυβερνητικής εκδοχής των γεγονότων.

Αύριο Πέμπτη (9/10) εξετάζεται η ακρόαση για την αγωγή που κατέθεσαν το Ιλινόις και το Σικάγο - τα οποία προσφεύγουν για να εμποδίσουν την ομοσπονδιοποίηση ή την υπαγωγή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς από την πολιτεία τους και από το Τέξας υπό τον έλεγχο του προέδρου.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε στο BBC News την Τρίτη ότι η «κυριολεκτική επιλογή ατόμων της Εθνοφρουράς από μια άλλη πολιτεία, την πολιτεία του Τέξας, και στη συνέχεια η αποστολή τους στην πολιτεία του Ιλινόις - είναι παράνομη, αντισυνταγματική και επικίνδυνη».

Τη Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους πράκτορες της ICE να επιχειρούν σε ακίνητα που ανήκουν στην πόλη. Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς δημιουργεί τόσο νομικά όσο και συνταγματικά ερωτήματα, καθώς τα στρατεύματά της συνήθως αναπτύσσονται από τον κυβερνήτη μιας πολιτείας και νόμοι αιώνων περιορίζουν τη χρήση του στρατού από την κυβέρνηση για εγχώριες υποθέσεις.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί έναν ακόμη παλαιότερο νόμο, τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια σταματήσουν την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ. Ο νόμος του 1807 επιτρέπει σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί στρατιωτικό προσωπικό εν ενεργεία για την εκτέλεση καθηκόντων επιβολής του νόμου εντός της χώρας.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Σικάγο και είπε ότι «αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς»