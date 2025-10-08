ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Τέξας έφτασαν σε ένα κέντρο εκπαίδευσης του στρατού έξω από το Σικάγο

Newsbomb

ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Τέξας έφτασαν σε ένα κέντρο εκπαίδευσης του στρατού έξω από το Σικάγο για να υποστηρίξουν την καταστολή της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Σικάγο «ζώνη πολέμου», μετά από πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά των ομοσπονδιακών αξιωματούχων μετανάστευσης στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη σημειώθηκε με φόντο την έντονη αντίθεση των τοπικών αξιωματούχων. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτζκερ κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για μια «αυταρχική πορεία» και δήλωσε ότι η πολιτεία θα «χρησιμοποιήσει κάθε μοχλό που έχει στη διάθεσή της για να σταματήσει αυτή την κατάληψη εξουσίας».

Πηγές δήλωσαν στο CBS News, ότι ορισμένοι στρατιώτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις αποστολές τους ήδη από την Τετάρτη. Το δίκτυο ανέφερε επίσης ότι έχουν στηθεί ρυμουλκούμενα ως προσωρινοί χώροι διαμονής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφέδρων του Στρατού, περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο.

Γύρω από τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τοποθετήθηκε επίσης περίφραξη αργά την Τρίτη. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν λάβει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές των στρατευμάτων. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η χρήση των στρατευμάτων είναι απαραίτητη για την καταστολή της βίας στις πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, την καταστολή του εγκλήματος και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του για απελάσεις.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν περιορισμένη εξουσία. Δεν επιβάλλουν τον νόμο, ούτε πραγματοποιούν συλλήψεις, κατασχέσεις ή έρευνες - ο ρόλος τους είναι μάλλον η προστασία των ομοσπονδιακών αξιωματικών και της περιουσίας. Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, και τα έχει διατάξει να εισέλθουν στο Μέμφις και το Πόρτλαντ.

Ωστόσο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πόρτλαντ. Ένας άλλος δικαστής επέτρεψε την ανάπτυξη στο Σικάγο προς το παρόν.

Το Σικάγο έχει βιώσει αύξηση των διαμαρτυριών για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης στην πόλη, πολλές από τις οποίες συμβαίνουν έξω από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το προσωπικό της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γυναίκα αφού μια ομάδα ανθρώπων έριξε αυτοκίνητα σε οχήματα επιβολής της νομοθεσίας περί μετανάστευσης - αν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δικηγόρος της αμφισβήτησε τμήματα της κυβερνητικής εκδοχής των γεγονότων.

Αύριο Πέμπτη (9/10) εξετάζεται η ακρόαση για την αγωγή που κατέθεσαν το Ιλινόις και το Σικάγο - τα οποία προσφεύγουν για να εμποδίσουν την ομοσπονδιοποίηση ή την υπαγωγή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς από την πολιτεία τους και από το Τέξας υπό τον έλεγχο του προέδρου.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε στο BBC News την Τρίτη ότι η «κυριολεκτική επιλογή ατόμων της Εθνοφρουράς από μια άλλη πολιτεία, την πολιτεία του Τέξας, και στη συνέχεια η αποστολή τους στην πολιτεία του Ιλινόις - είναι παράνομη, αντισυνταγματική και επικίνδυνη».

Τη Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους πράκτορες της ICE να επιχειρούν σε ακίνητα που ανήκουν στην πόλη. Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς δημιουργεί τόσο νομικά όσο και συνταγματικά ερωτήματα, καθώς τα στρατεύματά της συνήθως αναπτύσσονται από τον κυβερνήτη μιας πολιτείας και νόμοι αιώνων περιορίζουν τη χρήση του στρατού από την κυβέρνηση για εγχώριες υποθέσεις.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί έναν ακόμη παλαιότερο νόμο, τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια σταματήσουν την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ. Ο νόμος του 1807 επιτρέπει σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί στρατιωτικό προσωπικό εν ενεργεία για την εκτέλεση καθηκόντων επιβολής του νόμου εντός της χώρας.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Σικάγο και είπε ότι «αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Προπονητής «αναγκάζει» τους παίκτες να προπονούνται με το ένα μάτι κλειστό

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Προσάραξε ιστιοπλοϊκό στους «Μύλους» λόγω της κακοκαιρίας

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα λιτότητας από τον Λεκορνί: Δεν θα λάβουν αποζημίωση οι υπουργοί της βραχύβιας κυβέρνησής του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στον Λέντα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Εξαντλήθηκε» η δυναμική της συνάντησης στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου - Τι υποστήριξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος

13:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο Σικάγο εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς - «Αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη, θα το κάνουμε εμείς»

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Το… τιμόνι στον Κόουλμαν

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer: Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι υποδύθηκε τον ροκ σταρ, ενώ η οικονομία καταρρέει

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας - Σε τρεις επιστήμονες από Ιαπωνία, Αυστραλία και ΗΠΑ το βραβείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στενοχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

13:28LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανησύχησαν οι κάτοικοι από τον ισχυρό θόρυβο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Η εικόνα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η διορία για να εκδώσετε νέα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF που συνετρίβη στο Τατόι

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής - Τι αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Εστιατόριο στο Ηράκλειο δεν διαβίβασε 18.515 αποδείξεις και ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13.246 αποδείξεις

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν στο Μαρούσι

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ