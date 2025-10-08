Η Γκρέτα Τούνμπεργκ... μπερδεύτηκε: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Εικόνα

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», μετά την απέλασή της από το Ισραήλ, την 6η Οκτωβρίου 2025.

Αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις βρίσκεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ εξαιτίας μιας ανάρτησης στο Instagram στην οποία απεικονιζόταν εσφαλμένα ο Ισραηλινός όμηρος Εβιάταρ Νταβίντ που παραμένει αιχμάλωτος στη Γάζα ως Παλαιστίνιος κρατούμενος στο Ισραήλ.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από την Yasmin Aker, η οποία συμμετείχε μαζί με την Γκρέτα στον στολίσκο «Global Sumud» με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, και η Σουδή ακτιβίστρια την ανήρτησε και αυτή στον λογαριασμό της μέσω της λειτουργίας «Συνεργασία» της εφαρμογής, η οποία δημοσιεύει το ίδιο περιεχόμενο και στους δύο λογαριασμούς των χρηστών. Η Τούνμπεργκ, που έχει πάνω από 16 εκατομμύρια ακόλουθους, δεν είχε αφαιρέσει την ανάρτηση μέχρι την Τρίτη.

Η ανάρτηση της 20χρονης που προκάλεσε αντιδράσεις. Instagram

Η ανάρτηση περιέγραφε τα «βασανιστήρια των Παλαιστινίων κρατουμένων» ως «όχι θέμα άποψης – είναι γεγονός σκληρότητας και απάνθρωπης μεταχείρισης», προσθέτοντας ότι «η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα». Μεταξύ των εικόνων που περιλαμβάνονταν ήταν μια φωτογραφία του 24χρονου Ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ, ο οποίος εμφανίζεται σοβαρά υποσιτισμένος σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα τούνελ της Χαμάς. Η εικόνα τραβήχτηκε από ένα προπαγανδιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε η Χαμάς στα τέλη Ιουλίου.

Έπειτα από τις αντιδράσεις, η κοινή ανάρτηση των δύο ακτιβιστριών δεν «κατέβηκε» στο σύνολό της, με μόνο την έκτη εικόνα που απεικονίζει τον Νταβίντ να σβήνεται.

Η αδελφή του Εβιάταρ, Γιίλα Νταβίντ, καταδίκασε τη συμμετοχή της Τούνμπεργκ στην ανάρτηση, λέγοντας: «Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα για τα οποία δεν έχεις γνώση. Στην 6η διαφάνεια έβαλες μια φωτογραφία ενός ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΟΜΗΡΟΥ που η Χαμάς άφησε να λιμοκτονήσει σκόπιμα. Αυτός είναι ο Εβιάταρ Νταβίντ».

Ο Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, Εβιάταρ Νταβίντ, σε προπαγανδιστικό βίντεο της οργάνωσης που δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουλίου.

Το εν λόγω βίντεο, που κυκλοφόρησε με τη συγκατάθεση της οικογένειας, δείχνει τον Νταβίντ σε κατάσταση υποσιτισμού, με προεξέχοντα οστά και ένα ημερολόγιο διατροφής στο οποίο αρκετές ημέρες είναι σημειωμένες με «χωρίς φαγητό» ή «φακές».

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν μεταξύ των 400 και πλέον ακτιβιστών που συμμετείχαν στο Sumud Global Flotilla, το οποίο αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, ενώ προσπαθούσε να «σπάσει» τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Ο στόχος του στολίσκου ήταν η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τροφίμων. Οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν στο Ασντόντ και αργότερα απελάθηκαν. Η Γκρέτα είχε επίσης συμμετάσχει σε παρόμοια νηοπομπή με το Madleen τον Ιούνιο, η οποία επίσης αναχαιτίστηκε από τους IDF.

