Γκρέτα Τούνμπεργκ: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

Τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και την άσκηση βίας των Ισραηλινών σε βάρος της, κατά την κράτησή της, κατήγγειλε σε δηλώσεις της στο «Ελ. Βενιζέλος» η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η Σουηδή ακτιβίστρια προσγειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου στο «Ελ. Βενιζέλος» με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές, που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» και είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές μαζί με 470 ακτιβιστές από άλλες χώρες.

?Eleftherios Venizelos Airport#LIVE: Some activists from the Global Sumud Flotilla, which was detained by Israel in international waters and includes Greta Thunberg among its members, have arrived in Athens, the capital of Greece https://t.co/vilXSSFOmE — Anadolu English (@anadoluagency) October 6, 2025

Εκτός από τους Έλληνες στην πτήση βρίσκονταν και 134 πολίτες από 15 ευρωπαϊκών χωρών, ακτιβιστές και εκείνοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση και έφτασαν στην Ευρώπη, μέσω της Αθήνας και στην συνέχεια θα επιστρέψουν στις χώρες τους με άλλες πτήσεις.

Μεταξύ αυτών είναι και τέσσερις Βέλγοι πολίτες, υπήκοοι Λουξεμβούργου, στους οποίους αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Βελγίου, ο οποίος είναι και υπουργός Εξωτερικών της χώρας, εκφράζοντας τη χαρά του, που επιστρέφουν σώοι στην Ευρώπη και κατ επέκταση στις χώρες τους.

Στο αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου με πανό υπέρ των ακτιβιστών.

Υποδοχή της Γκρέτα Τούνμπεργκ στο «Ελ. Βενιζέλος» / Eurokinissi

