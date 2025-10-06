Ελ. Βενιζέλος: Θερμή υποδοχή στους 27 Έλληνες ακτιβιστές που απελάθηκαν από το Ισραήλ

Έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωρβίου στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» οι 27 Έλληνες ακτιβιστές «που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla. Μαζί τους προσγειώθηκε στην Ελλάδα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το Ισραήλ απέλασε συνολικά 171 ακτιβιστές, από τον στολίσκο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν μία από τους περίπου 450 ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ όταν οι δυνάμεις του αναχαίτισαν τον στολίσκο την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από τους Έλληνες στην πτήση βρίσκονταν και 134 πολίτες άλλων 15 ευρωπαϊκών χωρών, ακτιβιστές και εκείνοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση και έφτασαν στην Ευρώπη, μέσω της Αθήνας και στην συνέχεια θα επιστρέψουν στις χώρες τους με άλλες πτήσεις.

Μεταξύ αυτών είναι και τέσσερις Βέλγοι πολίτες, υπήκοοι Λουξεμβούργου, στους οποίους αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Βελγίου, ο οποίος είναι και υπουργός Εξωτερικών της χώρας, εκφράζοντας τη χαρά του, που επιστρέφουν σώοι στην Ευρώπη και κατ επέκταση στις χώρες τους.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

