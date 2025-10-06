Δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» λέει όμηρος

Όταν ο Ταλ Σοχάμ περπατάει στο Κιμπούτς Μπε'έρι στο νότιο Ισραήλ, όπου o ίδιος και η οικογένειά του απήχθησαν από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, λέει ότι μοιάζει με ένα τεράστιο νεκροταφείο γεμάτο από τη φρίκη των γεγονότων εκείνης της ημέρας. Νιώθει νοσταλγία για τις μέρες πριν από την επίθεση και απαισιόδοξος για το μέλλον, παρά την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.



Το σχέδιο έχει αναζωπυρώσει ελπίδες σε όλη την περιοχή ότι η σύγκρουση μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. «Όλη αυτή η γειτονιά που κάποτε ήταν τόσο ειρηνική και όμορφη καταστράφηκε. Είναι ένα από τα κακά που έκαναν οι τρομοκράτες εδώ, να καλύψουν τα πάντα εδώ», είπε ο Σοχάμ.

Ένοπλοι άρπαξαν τον ίδιο τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Ο Σοχάμ πέρασε 505 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, μια περίοδο που θυμάται για τη σκληρότητα των απαγωγέων του και την ανθεκτικότητα των συναδέλφων του Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τους Παλαιστίνιους μαχητές. Αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια εκεχειρίας φέτος τον Φεβρουάριο.

O Tαλ Σοχάμ επισκέπτεται το κατεστραμμένο κιμπούτζ του REUTERS

Ο ίδιος η σύζυγός του Άντι και τα δύο παιδιά τους συνελήφθησαν από ενόπλους της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της πιο αιματηρής ημέρας για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα. Ένοπλοι με επικεφαλής τη Χαμάς κατέκλυσαν τις συνοριακές άμυνες με μια αιφνιδιαστική επίθεση και έσυραν τον ίδιο και 250 άλλους ομήρους πίσω στη Γάζα σε βία που διέλυσε την εικόνα του Ισραήλ ως αήττητης στρατιωτικής δύναμης.

Η επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν επίσης περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, πυροδότησε μαζικά στρατιωτικά αντίποινα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές εκεί.

Ανησυχία παρά τις στρατιωτικές νίκες του Ισραήλ

Ο Σοχάμ βλέπει ελάχιστες προοπτικές μακροπρόθεσμης ειρήνης, ακόμη και μετά τις καταστροφικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της ηγεσίας του Ιράν και των περιφερειακών συμμάχων του, της Χαμάς, της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, των Χούτι της Υεμένης και ένοπλων ομάδων στη Συρία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο Σοχάμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αντι-ισραηλινά αισθήματα είναι τόσο βαθιά που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνύπαρξης.

«Αφού είδα το μέγεθος του μίσους με το οποίο μεγάλωσαν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαφές ότι τουλάχιστον στη γενιά μας αυτό δεν θα είναι δυνατό», είπε. Ο Σοχάμ πέρασε τους πρώτους οκτώ μήνες της αιχμαλωσίας του πάνω από το έδαφος. Αλλά τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αυτός και οι όμηροι Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Εβιάταρ Ντέιβιντ μεταφέρθηκαν υπόγεια, μεταμφιεσμένοι.

Οι μνήμες δεν σβήνουν από το μυαλό του Ισραηλινού πρώην ομήρου REUTERS

Οι φρουροί τους τους συνόδευσαν για περίπου 15 λεπτά πριν τους βάλουν μαντήλια και τους οδηγήσουν σε μια σήραγγα, οδηγώντας τους τελικά σε ένα μικροσκοπικό σκοτεινό θάλαμο όπου κρατούνταν ήδη ένας άλλος όμηρος - ο Όμερ Βένκερτ.

«Επρόκειτο να μείνουμε στη σήραγγα 20 ή 30 μέτρα κάτω από τη γη, σε αυτόν τον τάφο, για την αιωνιότητα», είπε, θυμούμενος τα συναισθήματά του μπροστά στην προοπτική. Το κελί τους ήταν ένα στενό τμήμα σήραγγας με τσιμεντένιους τοίχους, αμμώδες δάπεδο, μια σιδερένια πόρτα που έφραζε την είσοδο, τέσσερα στρώματα στο έδαφος και μια τρύπα που χρησιμοποιούνταν ως τουαλέτα. Ο αέρας ήταν βαρύς και δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

«Μας φέρονταν σαν ζώα. Δηλαδή, ούτε τα ζώα θα κρατούνταν σε τόσο απάνθρωπες συνθήκες, αλλά έτσι μας φέρονταν», είπε.

Η βία και τα ψυχολογικά βασανιστήρια

Οι φρουροί τους μερικές φορές τους χτυπούσαν. Άλλες φορές τους βασάνιζαν λέγοντας στους τέσσερις άνδρες ότι έπρεπε να επιλέξουν ποιος από αυτούς θα πυροβολούνταν αμέσως. Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ και ο Ντέιβιντ παραμένουν όμηροι στη Γάζα. Οι εικόνες που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο και δείχνουν τον Ντέιβιντ αδυνατισμένο στο υπόγειο κελί του, προκάλεσαν εκτεταμένο σοκ στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

«Και φοβάμαι πραγματικά για τη ζωή τους. Ξέρετε, υπάρχουν 20 ζωντανοί όμηροι ακόμα στη Γάζα στα χέρια αυτών των ζώων», είπε ο Σόχαμ. Ο Ταλ ήταν ο πρώτος που συνελήφθη από μαχητές. Τον έσυραν μέσα από το παράθυρο ενός ασφαλούς δωματίου, τον οδήγησαν μέσα από το Κιμπούτς και τον πέταξαν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που τον μετέφερε στη Γάζα.

Δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς στη Γάζα REUTERS

Μόνο μετά από περισσότερο από ένα μήνα αιχμαλωσίας έμαθε ότι η γυναίκα και τα παιδιά του είχαν επιβιώσει από την επίθεση, αλλά είχαν επίσης απαχθεί, μαζί με την πεθερά του, τη θεία της γυναίκας του και την κόρη της. Ο πεθερός του, Αβσαλόμ, δολοφονήθηκε. Η σύζυγος και τα παιδιά του αφέθηκαν ελεύθερα στην πρώτη συμφωνία με τη Χαμάς στος τέλος του 2023. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος στη δεύτερη και τελευταία συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο γιος του τον ρωτούσε αν θα πεθάνουν όλοι

Μέσα στο απανθρακωμένο κρυσφήγετο από το οποίο απήχθη, ο Σόχαμ θυμήθηκε πώς ο γιος του, 8 ετών τότε, ρωτουσε διαρκώς αν θα πέθαιναν όλοι. Ο ίδιος προσπαθούσε να τους σώσει τη ζωή. Ένας διοικητής της Χαμάς άνοιξε πυρ σε ένα αλεξίσφαιρο παράθυρο με Καλάσνικοφ.

«Τώρα, ήξερα ότι δεν μπορεί να με βλάψει ακόμα, αλλά μετά από μερικές σφαίρες θα άνοιγε σε μια τρύπα στο παράθυρο και τότε θα έπρεπε να παραδοθούμε γιατί το παιχνίδι τελείωσε για εμάς», είπε. «Θα μπορούσε να πετάξει χειροβομβίδες μέσα και να βάλει το Καλάσνικοφ του σε αυτήν την τρύπα και απλώς να μας πυροβολήσει όλους».

Καθώς τα μέλη της Χαμάς τον περπατούσαν σε έναν δρόμο, είδε δύο σώματα ανθρώπων που εκτελέστηκαν με πυρά στο κεφάλι, άτομα που αναγνώρισε.

Ο Σοχάμ μπήκε βίαια στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

