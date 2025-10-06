Δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» λέει όμηρος

Ο Ισραηλινός Ταλ Σαχάμ έμεινε αιχμάλωτος της Χαμάς στη Γάζα για 505 ημέρες, υπό βάναυσες συνθήκες. Το βαθύ μίσος των απαγωγέων κάνει την ειρήνη να φαίνεται αδύνατη, λέει, καθώς αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων αιχμαλώτων

Newsbomb

Δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» λέει όμηρος

O Tαλ Σοχάμ 

REUTERS/ Αmir Cohen
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Ταλ Σοχάμ περπατάει στο Κιμπούτς Μπε'έρι στο νότιο Ισραήλ, όπου o ίδιος και η οικογένειά του απήχθησαν από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, λέει ότι μοιάζει με ένα τεράστιο νεκροταφείο γεμάτο από τη φρίκη των γεγονότων εκείνης της ημέρας. Νιώθει νοσταλγία για τις μέρες πριν από την επίθεση και απαισιόδοξος για το μέλλον, παρά την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο έχει αναζωπυρώσει ελπίδες σε όλη την περιοχή ότι η σύγκρουση μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. «Όλη αυτή η γειτονιά που κάποτε ήταν τόσο ειρηνική και όμορφη καταστράφηκε. Είναι ένα από τα κακά που έκαναν οι τρομοκράτες εδώ, να καλύψουν τα πάντα εδώ», είπε ο Σοχάμ.

Ένοπλοι άρπαξαν τον ίδιο τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Ο Σοχάμ πέρασε 505 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, μια περίοδο που θυμάται για τη σκληρότητα των απαγωγέων του και την ανθεκτικότητα των συναδέλφων του Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τους Παλαιστίνιους μαχητές. Αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια εκεχειρίας φέτος τον Φεβρουάριο.

Tal Shoham, a former hostage who was kidnapped by Hamas on October 7, 2023, with his wife and two children as well as three other members of his family, and held in Gaza for 505 days, visits Kibbutz Beeri

O Tαλ Σοχάμ επισκέπτεται το κατεστραμμένο κιμπούτζ του

REUTERS

Ο ίδιος η σύζυγός του Άντι και τα δύο παιδιά τους συνελήφθησαν από ενόπλους της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της πιο αιματηρής ημέρας για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα. Ένοπλοι με επικεφαλής τη Χαμάς κατέκλυσαν τις συνοριακές άμυνες με μια αιφνιδιαστική επίθεση και έσυραν τον ίδιο και 250 άλλους ομήρους πίσω στη Γάζα σε βία που διέλυσε την εικόνα του Ισραήλ ως αήττητης στρατιωτικής δύναμης.

Η επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν επίσης περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, πυροδότησε μαζικά στρατιωτικά αντίποινα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές εκεί.

Ανησυχία παρά τις στρατιωτικές νίκες του Ισραήλ

Ο Σοχάμ βλέπει ελάχιστες προοπτικές μακροπρόθεσμης ειρήνης, ακόμη και μετά τις καταστροφικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της ηγεσίας του Ιράν και των περιφερειακών συμμάχων του, της Χαμάς, της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, των Χούτι της Υεμένης και ένοπλων ομάδων στη Συρία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο Σοχάμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αντι-ισραηλινά αισθήματα είναι τόσο βαθιά που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνύπαρξης.

«Αφού είδα το μέγεθος του μίσους με το οποίο μεγάλωσαν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαφές ότι τουλάχιστον στη γενιά μας αυτό δεν θα είναι δυνατό», είπε. Ο Σοχάμ πέρασε τους πρώτους οκτώ μήνες της αιχμαλωσίας του πάνω από το έδαφος. Αλλά τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αυτός και οι όμηροι Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Εβιάταρ Ντέιβιντ μεταφέρθηκαν υπόγεια, μεταμφιεσμένοι.

Tal Shoham

Οι μνήμες δεν σβήνουν από το μυαλό του Ισραηλινού πρώην ομήρου

REUTERS

Οι φρουροί τους τους συνόδευσαν για περίπου 15 λεπτά πριν τους βάλουν μαντήλια και τους οδηγήσουν σε μια σήραγγα, οδηγώντας τους τελικά σε ένα μικροσκοπικό σκοτεινό θάλαμο όπου κρατούνταν ήδη ένας άλλος όμηρος - ο Όμερ Βένκερτ.
«Επρόκειτο να μείνουμε στη σήραγγα 20 ή 30 μέτρα κάτω από τη γη, σε αυτόν τον τάφο, για την αιωνιότητα», είπε, θυμούμενος τα συναισθήματά του μπροστά στην προοπτική. Το κελί τους ήταν ένα στενό τμήμα σήραγγας με τσιμεντένιους τοίχους, αμμώδες δάπεδο, μια σιδερένια πόρτα που έφραζε την είσοδο, τέσσερα στρώματα στο έδαφος και μια τρύπα που χρησιμοποιούνταν ως τουαλέτα. Ο αέρας ήταν βαρύς και δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

«Μας φέρονταν σαν ζώα. Δηλαδή, ούτε τα ζώα θα κρατούνταν σε τόσο απάνθρωπες συνθήκες, αλλά έτσι μας φέρονταν», είπε.

Η βία και τα ψυχολογικά βασανιστήρια

Οι φρουροί τους μερικές φορές τους χτυπούσαν. Άλλες φορές τους βασάνιζαν λέγοντας στους τέσσερις άνδρες ότι έπρεπε να επιλέξουν ποιος από αυτούς θα πυροβολούνταν αμέσως. Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ και ο Ντέιβιντ παραμένουν όμηροι στη Γάζα. Οι εικόνες που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο και δείχνουν τον Ντέιβιντ αδυνατισμένο στο υπόγειο κελί του, προκάλεσαν εκτεταμένο σοκ στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

«Και φοβάμαι πραγματικά για τη ζωή τους. Ξέρετε, υπάρχουν 20 ζωντανοί όμηροι ακόμα στη Γάζα στα χέρια αυτών των ζώων», είπε ο Σόχαμ. Ο Ταλ ήταν ο πρώτος που συνελήφθη από μαχητές. Τον έσυραν μέσα από το παράθυρο ενός ασφαλούς δωματίου, τον οδήγησαν μέσα από το Κιμπούτς και τον πέταξαν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που τον μετέφερε στη Γάζα.

Tal Shoham

Δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς στη Γάζα

REUTERS

Μόνο μετά από περισσότερο από ένα μήνα αιχμαλωσίας έμαθε ότι η γυναίκα και τα παιδιά του είχαν επιβιώσει από την επίθεση, αλλά είχαν επίσης απαχθεί, μαζί με την πεθερά του, τη θεία της γυναίκας του και την κόρη της. Ο πεθερός του, Αβσαλόμ, δολοφονήθηκε. Η σύζυγος και τα παιδιά του αφέθηκαν ελεύθερα στην πρώτη συμφωνία με τη Χαμάς στος τέλος του 2023. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος στη δεύτερη και τελευταία συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο γιος του τον ρωτούσε αν θα πεθάνουν όλοι

Μέσα στο απανθρακωμένο κρυσφήγετο από το οποίο απήχθη, ο Σόχαμ θυμήθηκε πώς ο γιος του, 8 ετών τότε, ρωτουσε διαρκώς αν θα πέθαιναν όλοι. Ο ίδιος προσπαθούσε να τους σώσει τη ζωή. Ένας διοικητής της Χαμάς άνοιξε πυρ σε ένα αλεξίσφαιρο παράθυρο με Καλάσνικοφ.

«Τώρα, ήξερα ότι δεν μπορεί να με βλάψει ακόμα, αλλά μετά από μερικές σφαίρες θα άνοιγε σε μια τρύπα στο παράθυρο και τότε θα έπρεπε να παραδοθούμε γιατί το παιχνίδι τελείωσε για εμάς», είπε. «Θα μπορούσε να πετάξει χειροβομβίδες μέσα και να βάλει το Καλάσνικοφ του σε αυτήν την τρύπα και απλώς να μας πυροβολήσει όλους».

Καθώς τα μέλη της Χαμάς τον περπατούσαν σε έναν δρόμο, είδε δύο σώματα ανθρώπων που εκτελέστηκαν με πυρά στο κεφάλι, άτομα που αναγνώρισε.
Ο Σοχάμ μπήκε βίαια στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά: Σύγχρονα, ασφαλή σχολεία και υποτροφίες αριστείας για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ ούτε θα επηρεαστεί ούτε θα φοβηθεί

11:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

PASXALIS LIVE – All Time PARTY!!! - Από 24/10 και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραυματισμένο τζάγκουαρ διασώθηκε από τη μέση ποταμού - Δείτε βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«THIS THAT KEEPS ΟΝ» - Η συνάντηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε μια συλλεκτική βραδιά στο Ηρώδειο

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Συνελήφθη 47χρονος για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

11:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ProntoPegno: Μετατρέποντας Πολύτιμα Αντικείμενα σε Ψυχική Ηρεμία

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο – Τρεις συλλήψεις στη Σταυρούπολη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

11:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός... οι Ακόλουθοι του Ήλιου πάντα κερδίζουν!

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

11:00WHAT THE FACT

Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Φώναζε κρατώντας όπλο και μόλις έφτασαν οι διασώστες αυτοπυροβολήθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγει ο δρόμος για νέο κόμμα

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ