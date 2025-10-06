Κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο – Ο Τραμπ πιέζει Ισραήλ και Χαμάς για άμεση πρόοδο

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμμετέχουν από σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ. Στόχος η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν σήμερα Δευτέρα στη Σαρμ ελ Σέιχ. Στο τραπέζι τίθενται οι όροι κατάπαυσης του πυρός, η σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται με διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, που έχουν συμμετάσχει σε όλους τους προηγούμενους γύρους των έμμεσων επαφών.

Τι ζητάει η Χαμάς

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, έφθασε την Κυριακή στην Αίγυπτο. Ηγείται αντιπροσωπείας του παλαιστινιακού κινήματος που θα λάβει μέρος σε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χάγια μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Η Χαμάς θα απαιτήσει την απελευθέρωση μερικών από τους πιο εξέχοντες Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές σε αντάλλαγμα για ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το ισραηλινό κανάλι Channel 12, επικαλούμενο πηγές της Χαμάς.

Μεταξύ των ονομάτων που θα αναφέρει η Χαμάς στις συνομιλίες είναι ο Μαρουάν Μπαργούτι, επικεφαλής της Φατάχ Τανζίμ, φυλακισμένος για πολλαπλές δολοφονίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, ο Άχμαντ Σααντάτ, γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και ο Ιμπραήμ Χαμέντ, καταδικασμένος σε 45 φορές ισόβια για την ενορχήστρωση της δολοφονίας πολλών Ισραηλινών ως διοικητής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, ο Αμπάς αλ-Σαγιέντ, ο οποίος ενορχήστρωσε την βομβιστική επίθεση στο ξενοδοχείο Park στη Νετάνια το 2002, η οποία σκότωσε 39 Ισραηλινούς, και ο Χασάν Σαλαμέχ της Χαμάς, ο οποίος καταδικάστηκε σε 48 φορές ισόβια για πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Το Channel 12 επικαλείται πηγή της Χαμάς η οποία δήλωσε ότι η ομάδα «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση αυτών και άλλων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, «ακόμα και με το κόστος να τεθεί σε κίνδυνο η συμφωνία».

Το Ισραήλ είχε ασκήσει βέτο σε αυτά τα ονόματα σε προηγούμενες συμφωνίες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 303 κρατούμενοι υπό όρους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ. Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα διαπραγματευτεί ταυτόχρονα με μια ομάδα της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός της «επόμενης μέρας» στη Γάζα περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

Η ισραηλινή αποστολή αναμένεται να φθάσει αργότερα μέσα στην ημέρα, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Την παραμονή των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς, ο Μπέντζαιν Νετανιάχου φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων: «Δεν μπορώ να σας πω αν η Χαμάς θα συμφωνήσει στην απελευθέρωση των ομήρων. Νομίζω ότι είναι δυνατό. Ελπίζω να συμβεί, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συμβεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αν δεν συμβεί, «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει πλήρως το Ισραήλ στην ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά της Χαμάς». «Ελπίζουμε ότι μπορούμε να το τερματίσουμε με τον εύκολο τρόπο, όχι με τον δύσκολο», συνέχισε ο Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ότι τώρα «το βάρος πέφτει στη Χαμάς».

Παρέμβαση Τραμπ: «Προχωρήστε γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις δύο πλευρές «να κινηθούν γρήγορα» προς συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε τις επαφές του Σαββατοκύριακου «πολύ θετικές» και εξέφρασε την ελπίδα η «πρώτη φάση» των συνομιλιών να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

«Έγιναν πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα πως «μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις, όπως και τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Οι στόχοι του πρώτου γύρου των κρίσιμων διαπραγματεύσεων

Οι σημερινές συνομιλίες έχουν σαν βάση το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον υπάρξει πρόοδος, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος συζητήσεων εντός της εβδομάδας, με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνίας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης