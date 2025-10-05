Γάζα: Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή σε μια ισραηλινή αντιπροσωπεία να διεξάγει διαπραγματεύσεις, με επικεφαλής τον υπουργό Ρον Ντέρμερ. Η αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε κάποιες αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο»

«Διαπραγματεύονται, αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, έχουν ξεκινήσει. Θα διαρκέσουν μερικές ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς έφευγε από το South Lawn για μια εκδήλωση στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. «Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά έχω ακούσει ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε κάποιες αλλαγές στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε για την ευελιξία με το σχέδιο της Χαμάς, απάντησε ότι «δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, επειδή σχεδόν όλοι συμφωνούν. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές».

«Αλλά το σχέδιο της Χαμάς», πρόσθεσε, «είναι απίστευτο. Θα έχετε ειρήνη, αν το σκεφτείτε, ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά. Και λένε, πραγματικά, μετά από 3.000 χρόνια. Είμαι λοιπόν πολύ τιμημένος που αποτελώ βασικό μέρος αυτού. Κοιτάξτε, πολέμησαν για ένα σχέδιο για χρόνια. Παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία του, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, είναι εξαιρετική για το Ισραήλ.

Η Χαμάς έλαβε θετική ανταπόκριση από τον Τραμπ την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία της πρότασης 20 σημείων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Ρούμπιο: «Τώρα οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, μετά τα πιο δύσκολα ζητήματα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν σε μια γρήγορη συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων στη Γάζα με αντάλλαγμα μια μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από την περιοχή, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς πλησιάζουν σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC, ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι πιο δύσκολη, καθώς θα αντιμετωπίζει ευαίσθητα ζητήματα όπως η διάλυση της Χαμάς και η εγκαθίδρυση μιας νέας κυβέρνησης στη Γάζα που θα αποκλείει την παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα. Ερωτηθείς αν ο πόλεμος, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, έχει τελειώσει, ο Ρούμπιο απάντησε: "Λοιπόν, όχι ακόμα. Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει". Αλλά σημείωσε ότι η Χαμάς έχει "συναινέσει στο πλαίσιο του προέδρου για την απελευθέρωση των ομήρων".

Χέγσεθ: «Εάν η Χαμάς δεν σεβαστεί τη συμφωνία, το Ισραήλ μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «το Ισραήλ μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, το δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Sunday Briefing» του Fox News, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ μπορεί να παρέμβει και να διασφαλίσει την εξόντωση της Χαμάς» εάν το σχέδιο δεν ακολουθηθεί.

«Εάν η Χαμάς είναι στο ύψος των περιστάσεων, θα το ξεπεράσει αυτό τώρα και θα βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάτι πραγματικού, κάτι πραγματικά διαφορετικού στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα δημιουργήσει ένα εντελώς νέο σύνολο δυνατοτήτων», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ. «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην υποστήριξη και την άμυνα του Ισραήλ», τόνισε.

Αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας: «Αυστηρά μέτρα για την αντιπροσωπεία της Χαμάς»

Οι αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες, υπεύθυνες για την ασφάλεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, «έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας σχετικά με τις κινήσεις και τις τοποθεσίες της αντιπροσωπείας της Χαμάς», δήλωσε πηγή των μυστικών υπηρεσιών του Καΐρου στα αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Η πηγή πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά, τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν κατά μήκος της διαδρομής της αντιπροσωπείας και στα σημεία συνάντησης στο Κάιρο.

Αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων: «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις επιδρομές στη Γάζα ανά πάσα στιγμή»

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε στους διοικητές των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν τις μάχες ανά πάσα στιγμή, καθώς ο στρατός έχει αναστείλει την επιθετική δραστηριότητα λόγω των πιέσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία, αλλά υπάρχει μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση. Το πολιτικό επίπεδο είναι να ληφθούν τα εργαλεία και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω στρατιωτικής δράσης και να μεταφραστούν σε πολιτικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια περιοδείας στο δυτικότερο σημείο του Διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας, η οποία ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τον στρατό. «Εάν η πολιτική προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, θα επιστρέψουμε στις μάχες», είπε, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Αμυντικό Δυναμικό.

