Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί το Ισραήλ να αποδεχθεί τη συμφωνία του για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πιέζοντας τον Νετανιάχου παρά τις αντιδράσεις υπουργών του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ υπέρ της επιστροφής των ομήρων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε τα ξημερώματα της Κυριακής φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων. Στη φωτογραφία φαίνεται το πλήθος από ψηλά να κρατά πανό με το σύνθημα «Τώρα ή ποτέ». Ένα σαφές μήνυμα τόσο προς το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς, σχετικά με την ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα η συμφωνία για τον τερματισμός του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρεται για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις υπέρ της συμφωνίας. Τις χρησιμοποιεί για να υποδείξει ευρεία υποστήριξη που έχει το αίτημά του μέσα στο Ισραήλ, δείχνοντας να γνωρίζει καλά τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της χώρας. Η στάση του αυτή έχει φέρει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου - που αποδέχθηκε την «μερική συμφωνία» από πλευράς Χαμάς σε δύσκολη θέση απέναντι στους εταίρους του, που ζητούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων και τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.

Israel Palestinians

Μια γυναίκα που φοράει μια μάσκα που απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε μια συγκέντρωση που ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και προτρέπει σε κατάπαυση του πυρός, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025. ενόψει της δεύτερης επετείου του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

AP

Αναταραχή στην ισραηλινή πολιτική σκηνή

Ο Νετανιάχου από πλευράς του είχε πολύωρη συνάντηση με τους υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμοτριτς, οι οποίοι απείλησαν με αποχώρηση από την κυβέρνηση εάν η Χαμάς εξακολουθεί να υπάρχει μετά την επιστροφή των ομήρων. Και οι δύο είχαν ταχθεί στο παρελθόν κατά συμφωνιών που προέβλεπαν κατάπαυση του πυρός, ενώ υποστηρίζουν την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας και την εγκατάσταση ισραηλινών εποίκων εκεί - πρόταση που απορρίπτει ρητά το σχέδιο Τραμπ.

Παρά τις απειλές, κανένας από τους δύο δεν έχει αποχωρήσει μέχρι στιγμής από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο ίδιος ο Νετανιάχου φέρεται να δηλώνει σε συνεργάτες του ότι προτιμά την απελευθέρωση των ομήρων, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης.

Israel Palestinians

Ο κόσμος συμμετέχει σε συγκέντρωση που ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και προτρέπει σε κατάπαυση του πυρός, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025. ενόψει της δεύτερης επετείου του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς

AP

Επανεμφάνιση ηγετικού στελέχους της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, σε μια μάλλον συμβολική κίνηση το μέσο Qatari Al Araby μετέδωσε βίντεο που δείχνει τον κορυφαίο αξιωματούχο της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χαγιά, να κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την αεροπορική επιδρομή που είχε στοχεύσει ηγέτες της οργάνωσης στο Ντόχα. Η επανεμφάνιση του αλ-Χαγιά προσθέτει νέα διάσταση στις διαπραγματεύσεις, καθώς η παρουσία του αποτυπώνει ότι η ηγεσία της Χαμάς δείχνει ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να επιδειχθεί η ύπαρξη ιεραρχίας, προκειμένου να ξεπερασθεί η πολυφωνία που τις τελευταίες ώρες προέρχεται από την οργάνωση, με άλλα στελέχη να παίρνουν θέση υπέρ και άλλα κατά της συμφωνίας.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο

Την Δευτέρα πάντως, ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Στην ομάδα συμμετέχουν ο υπεύθυνος για τους ομήρους της κυβέρνησης Γκαλ Χιρς, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ, καθώς και ανώτατα στελέχη της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και του IDF. Οι δύο τελευταίοι αξιωματικοί είναι γνωστοί μόνο με τα αρχικά των εβραϊκών τους ονομάτων, «Mem» και «Dalet».

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο θα επικεντρωθούν στους όρους ανταλλαγής, στη διαδικασία απόδοσης εγγυήσεων για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και στο χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης δυνάμεων από συγκεκριμένες ζώνες.

Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις λίγα λεπτά μετά το τέλος του τηλεοπτικού μηνύματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έγραψε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την «αρχική γραμμή αποχώρησης» από τη Γάζα, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στη Χαμάς.

Συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα «τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ» και θα ξεκινήσει η ανταλλαγή κρατουμένων, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση της αποχώρησης του Ισραήλ.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ!»

Η αποχώρηση στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ είναι το τρίτο σημείο του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του μάλιστα, κοινοποιεί και σχετικό χάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αναφέρεται στις διάφορες γραμμές αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων σε έναν χάρτη που δημοσιεύθηκε μαζί με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθήσει τα όρια που εμφανίζονται στον χάρτη που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, η αρχική απόσυρση του στρατού θα αφήσει τη Γάζα κατά 55% κατεχόμενη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του BBC.

map.jpg

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει:

  • Μια μερική αποχώρηση του Ισραήλ θα διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων.
  • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ανασταλούν έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη αποχώρηση.
  • Όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα. «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (...) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε

