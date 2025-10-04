Γάζα: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει τις συνομιλίες Χαμάς – Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων
Το Κάιρο επιβεβαιώνει ότι θα φιλοξενήσει τους διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς
Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα (06/10), το Κάιρο θα φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ για συνομιλίες, με σκοπό να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.
Η επίσημη ενημέρωση του Καΐρου αναφέρει ότι οι συζητήσεις αναμένεται να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου στη Γάζα και στην ανακούφιση των Παλαιστινίων από τα δεινά τους.
