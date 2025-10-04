Διάγγελμα Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε αποψινό (04/10) διάγγελμα, ανέφερε ότι όλοι οι όμηροι –«όσοι είναι ζωντανοί και όσοι έχουν χάσει τη ζωή τους»– θα επιστρέψουν εντός του ερχόμενου φεστιβάλ των Σκηνών, ή Σουκότ.

Η εβραϊκή γιορτή ξεκινά την 6η Οκτωβρίου και διαρκεί έως τη 13η Οκτωβρίου.

«Στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό. Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους άλλους ούτε την επίτευξη των άλλων στόχων του πολέμου», επεσήμανε ακόμη.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον «αγαπητό μου φίλο» –όπως είπε– Ντόναλντ Τραμπ και τον ισραηλινό λαό, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα υποστώ καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς», όπως επεσήμανε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν δίστασε να ευχαριστήσει, επίσης, τον IDF, «τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα», καθώς και «τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ, που έδειξαν μεγάλη αντοχή, δεν κλονίστηκαν, δεν έχασαν το θάρρος τους και δεν άλλαξαν στάση».

