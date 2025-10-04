Τραμπ: Δεν θα ανεχθώ καμία καθυστέρηση από τη Χαμάς - Στο Κάιρο σπεύδουν Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν αύριο στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, αφού η οργάνωση συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί περαιτέρω συνομιλίες για άλλα θέματα.

Την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τις λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή του ειρηνευτικού του σχεδίου σε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social.

Στο νέο του μήνυμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορας, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα».

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» έγραψε στη νέα ανάρτησή του.

Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από το Ισραήλ να «σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα» ως απάντηση στην ανακοίνωση της Χαμάς ότι θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε στη συνέχεια να εφαρμόσει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή των βομβαρδισμών και την απελευθέρωση 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα περιορίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα σε αμυντικές ενέργειες.

Από την πλευρά της, η Χαμάς βρισκόταν υπό αυξανόμενη πίεση να αποδεχτεί τουλάχιστον ορισμένα σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, και αυτό ακριβώς έκανε.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά σημεία διαφωνίας, όπως ο αφοπλισμός της οργάνωσης, το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ και οι εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Στην πόλη της Γάζας, πραγματοποιήθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές, παρά την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εμπλακεί προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και ασκεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μεγάλη δυναμική για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα επιτευχθεί.

Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Αίγυπτο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή Steve Witkoff και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Jared Kushner ταξιδεύουν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να διαπραγματευτούν την Κυριακή στο Κάιρο, σχετικά με την οριστικοποίηση των λεπτομερειών του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, υπάρχουν δύο εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν στις συνομιλίες: δεν είναι σαφές εάν η Χαμάς θα συμφωνήσει να διαχωρίσει την απελευθέρωση των ομήρων και την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη συζήτηση της «επόμενης ημέρας».

Η εκτίμηση του Ισραήλ είναι ότι η Χαμάς θα θελήσει να συνδέσει την απελευθέρωση των ομήρων με τις απαιτήσεις της «επόμενης ημέρας».

Και ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνούσε, θα υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα, γιατί τότε θα ξεκινούσε η πραγματική συζήτηση για τις γραμμές αποχώρησης.

Το Ισραήλ μιλάει μόνο για μερική αποχώρηση. Η Χαμάς θέλει πλήρη αποχώρηση, και εδώ θα μπουν οι Αμερικανοί, καθώς είναι απίθανο να αποφασίσουν να αφήσουν «μερικά χιλιόμετρα» να παραβιάσουν τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί.

Ταγιάνι: Ειρηνευτική συνάντηση για τη Γάζα στο Παρίσι στις 9 Οκτωβρίου

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, «βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου, φυσικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πιθανότατα θα υπάρξει μια συνάντηση στο Παρίσι στις 9 για να γίνει απολογισμός της κατάστασης και, ως εκ τούτου, να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία». Αυτό δήλωσε στη Φλωρεντία, στο περιθώριο μιας προεκλογικής εκδήλωσης του Forza Italia, ο υπουργός Εξωτερικών και γραμματέας του κόμματος Αντόνιο Ταγιάνι.

Από τον βομβαρδισμό της Ντόχα έως την ανατροπή στις διαπραγματεύσεις

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου πιστεύει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τη σταθεροποίηση ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, ίσως με την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ που είχε διαπραγματευτεί κατά την πρώτη θητεία του. Και όλα αυτά εξαιτίας του λάθους που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, όταν στις 9 Σεπτεμβρίου βομβάρδισε τη Ντόχα.

Αυτό γίνεται κατανοητό από το σχόλιο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Τραμπ στο κοινωνικό δίκτυο Truth, αμέσως μετά την ανακοίνωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που ήταν υπεύθυνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.



«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς», έγραψε ο Τραμπ, «πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσει να απελευθερώσει τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα! Προς το παρόν, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήδη συζητάμε τις λεπτομέρειες που πρέπει να καθοριστούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Παραδόξως, όλα ξεκίνησαν με τον βομβαρδισμό της Ντόχα.

Σύμφωνα με ανασκόπηση των New York Times, ο Τραμπ ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή από τον Νετανιάχου και εξοργίστηκε πραγματικά, επειδή έτσι μποϊκόταρε τη δύσκολη διαμεσολάβηση που διεξήγαγε ο απεσταλμένος του Witkoff.

Κάλεσε αμέσως τον εμίρη του Κατάρ αλ Θάνι, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, επειδή οι βόμβες έπεφταν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε αστοχήσει, σκοτώνοντας έναν φρουρό του Κατάρ αντί για τους ηγέτες της Χαμάς, που είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τότε την οργή των Αράβων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, για να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου με σκοπό να τον αναγκάσει να αποδεχτεί το 21-σημείο σχέδιό του.

Ακολούθησαν έντονες και δραματικές διαπραγματεύσεις, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συγκέντρωσε τους Άραβες και συνάντησε τον Μπίμπι.

Οι Άραβες ήθελαν συγγνώμη και την υπόσχεση για μια διαδικασία που θα οδηγούσε στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήθελε να αποφύγει αυτό το σημείο και να εξασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και τη δυνατότητα να παραμείνει στη Γάζα.

Ο συμβιβασμός που προέκυψε ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφωνήματος συγγνώμης προς το Κατάρ, που έγινε αποδεκτό με επιφύλαξη από τη Χαμάς, ακριβώς την παραμονή του τελεσίγραφου που έθεσε ο Τραμπ για την Κυριακή το βράδυ, με συνέπειες που θα είχαν καταστρέψει την τρομοκρατική οργάνωση.

Βέβαια, παραμένουν πολλά λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει κάνει τουλάχιστον το πρώτο βήμα προς μια πιθανή διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

