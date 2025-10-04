Γάζα: Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ενέκρινε την απάντηση της Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο

Το Reuters αναφέρει ότι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, ένας σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που επίσης κρατά ομήρους, ενέκρινε την απάντηση της οργάνωσης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο πλευρές.

Η αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς την Παρασκευή προκάλεσε μια σειρά από αισιόδοξες δηλώσεις από ηγέτες παγκοσμίως, οι οποίοι προέτρεψαν την άμεση παύση της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλέξει το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και απαίτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Μια περαιτέρω ενίσχυση των ελπίδων για ειρήνη ήρθε με μια δηλωτική υποστήριξη από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δηλώνει ότι χαιρετίζει τις «θετικές δηλώσεις της Χαμάς» και την «ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την παύση του πολέμου».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χουσεΐν αλ Σέιχ δήλωσε ότι η PA είναι έτοιμη να εργαστεί για την επίτευξη εκεχειρίας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, την είσοδο βοήθειας στη Γάζα και «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετάβαση σε μια πολιτική πορεία με βάση τη λύση των δύο κρατών».

Νωρίτερα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε επίσης την απάντηση της Χαμάς στον Τραμπ και δήλωσε ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στην «άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός».

We welcome Mr President Trump's announcement of the cessation of the war, and the positive statements of Hamas, and we appreciate the efforts of the Arab and Islamic countries, and we reaffirm our commitment and readiness to work to consolidate a ceasefire, the release of… https://t.co/e86OTAYh2g — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 4, 2025

