Έχει δρόμο η ειρήνη στη Γάζα: Ακόμη δύο παιδιά νεκρά από υποσιτισμό - Η επόμενη μέρα

Μπορεί η δήλωση της Χαμάς να αποτελεί σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα, ωστόσο η κατάπαυση του πυρός επείγει και όλος ο πλανήτης εύχεται να μην κολλήσει σε διπλωματικά γραφειοκρατικά γρανάζια.

Απόδειξη του κατεπείγοντος της κατάστασης είναι η πληροφορία ότι ακόμη δύο παιδιά πέθαναν τις τελευταίες 24 ώρες λόγω πείνας και υποσιτισμού στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη Γάζα λόγω πείνας από τον Οκτώβριο του 2023 σε 459, συμπεριλαμβανομένων 154 παιδιών.



Ο αριθμός των νεκρών στον σχεδόν διετή πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει ξεπεράσει τους 67.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το AP, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε μετά την ανακοίνωση του υπουργείου ότι πρόσθεσε περισσότερα από 700 ονόματα στον κατάλογο, αφού επαληθεύτηκαν τα στοιχεία.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για την πρώτη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή όλων των εναπομείναντων ομήρων.

Τι σημαίνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Η απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τόσο κατηγορηματική όσο θα ήλπιζε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζει ο Άλεξ Ρόσι, ανταποκριτής του Sky News.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε να επιστρέψει όλους τους ομήρους, αλλά δήλωσε ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό της και την αποχώρησή της από τον μελλοντικό ρόλο της στη διακυβέρνηση της Γάζας, μεταξύ άλλων.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την χθεσινή ως «ειδική ημέρα» και δήλωσε ότι πιστεύει πλέον ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη». «Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτό συνάδει απόλυτα με τη διπλωματική σχολή του προέδρου Τραμπ: πες τα πράγματα αρκετά δυνατά και με αρκετή πεποίθηση, και απλά πρέπει να είναι αλήθεια», λέει ο Άλεξ Ρόσι. «Τούτου λεχθέντος, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια».

Ο Άλεξ Ρόσι προσθέτει ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι απίθανο να συμβεί αμέσως, αλλά τα πράγματα «θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι και οι 48 όμηροι που απομένουν – εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί – θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

Εκλογές και επόμενη μέρα με την ομάδα Μπλερ

Η σημασία του μελλοντικού ρόλου της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας είναι μεγάλη και η επόμενη μέρα κρίσιμη.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεξαγάγει προεδρικές και βουλευτικές εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Εντός τριών μηνών, οι αρχές της Παλαιστινιακής Αρχής σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τη σύνταξη ενός προσωρινού συντάγματος για τη μετάβαση από την παλαιστινιακή αυτονομία στην κρατική διακυβέρνηση, δήλωσε σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya, τονίζοντας ότι η αποφασιστικότητα και η ενότητα είναι σημαντικές σε αυτό το στάδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμπάς ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποκλείσει από τη συμμετοχή όσους δεν υποστηρίζουν μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση: «Οποιοδήποτε κόμμα δεν έχει δεσμευτεί στη λύση των δύο κρατών θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές».

Αν και η προεκλογική εκστρατεία δεν έχει καν ξεκινήσει, ο Αμπάς έχει ήδη αρχίσει να δίνει υποσχέσεις. Για παράδειγμα, υποσχέθηκε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές. Ο Αμπάς υποσχέθηκε να τις ευθυγραμμίσει με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα που πρότεινε ο Τόνι Μπλερ για τη Γάζα

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, διέρρευσε ένα προσχέδιο για το πώς θα μοιάζει η διακυβέρνηση της Γάζας υπό τον πρώην βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

Ο Μπλερ, ο οποίος οδήγησε τη Βρετανία στον πόλεμο στο Ιράκ και από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα έχει περάσει τη ζωή του ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας χρήματα και αποκτώντας επιρροή, εξετάζεται ως υποψήφιος για να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το σχέδιο για τη Διεθνή Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gita) αποκαλύπτει μια ιεραρχία στην οποία μια διεθνής επιτροπή δισεκατομμυριούχων και επιχειρηματιών βρίσκεται στην κορυφή, ενώ χαμηλότερα στη λίστα βρίσκονται «ουδέτεροι» παλαιστίνιοι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο.

Η διοίκηση θα συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ και, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται η Haaretz, έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Gita θα διοικείται από ένα διεθνές συμβούλιο που θα έχει «υπέρτατη πολιτική και νομική εξουσία στη Γάζα κατά τη μεταβατική περίοδο».

