Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

Δύο χρόνια σχεδόν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς (7 Οκτωβρίου 2023), φαίνεται πως βρισκόμαστε στην «τελευταία πράξη» της σύγκρουσης στη Γάζα, με μια ειρηνευτική συμφωνία να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η διπλωματία των τελευταίων ωρών ήταν καταιγιστική και έφερε τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Υποθέτοντας ότι οι εξελίξεις θα κρατήσουν, πρόκειται για προσωπική επιτυχία του Αμερικανού προέδρου. Είναι το αποτέλεσμα της ικανότητάς του να θέτει τους όρους και, κυρίως, της προθυμίας του να το κάνει τώρα. Κάτι τέτοιο όμως, θα μπορούσε να είχε συμβεί πολλούς μήνες πριν, αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία της τρέχουσας στιγμής.

«Ναι, αλλά...» η απάντηση της Χαμάς

Το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ουάσινγκτον), η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα που είχε αποκαλύψει ο Τραμπ τη Δευτέρα. Αν και το περιεχόμενο της δήλωσης της Χαμάς δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση σαφή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του σχεδίου, ο Τραμπ επέλεξε να τη διαβάσει ως ναι. «Ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στην αποδοχή του σχεδίου ειρήνης του από τη Χαμάς», έγραψε η εκπρόσωπός του, Καρολάιν Λίβιτ, στα social media.

Η Χαμάς είπε ουσιαστικά «ναι, αλλά», ωστόσο ο Τραμπ επέλεξε να ερμηνεύσει την απάντηση ως αποδοχή.

President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:



"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

«Σταματήστε τώρα τους βομβαρδισμούς» - Η απαίτηση προς το Ισραήλ

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε τη θέση του, και πάλι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας απαιτήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα – όχι προς τη Χαμάς, αλλά προς το Ισραήλ:

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους ασφαλείς και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να γίνει αυτό. Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Στη γωνία ο Νετανιάχου

Για πρώτη φορά σε αυτόν τον διετή πόλεμο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όπου τον έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Αν και ο Τραμπ γνωρίζει ότι η απάντηση της Χαμάς δεν δεσμεύεται ακόμη για αφοπλισμό και πλήρη διάλυση (όροι του σχεδίου των 20 σημείων), η δέσμευσή της για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι αρκετή για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επιθυμεί το τέλος της κρίσης.

Η άποψη του Ισραήλ είναι ότι ο Νετανιάχου δεν περίμενε αυτή τη θέση από τον Τραμπ, καθώς θεωρεί την απάντηση της Χαμάς απόρριψη του σχεδίου.

Ο Τραμπ δεν είναι ιδεολόγος. Είναι πραγματιστής, μετρ των συμφωνιών, θέλει να προωθήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, να είναι νικητής, και να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Βλέπει, επίσης, ότι το σχέδιό του έχει την ομόφωνη στήριξη της Ευρώπης και των μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες φαίνεται να αποδέχονται ότι η Χαμάς ως οργάνωση τελειώνει, μεταδίδει σε ανάλυσή του το Skynews.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ επηρεάστηκε και από την εξέλιξη της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ, καθώς και από την ισραηλινή επίθεση σε διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, την οποία ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είδαν ως σαφή υπονόμευση των διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν το σημείο καμπής.

*Με πληροφορίες από Skynews

Διαβάστε επίσης